Расследования

Глава СКР поручил разобраться в жестоком убийстве мужчины в Волжском

Расследования 12.11.2023 20:03
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12.11.2023 20:03


Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по уголовному делу о жестоком избиении и убийстве 28-летнего мужчины в Волжском Волгоградской области, сообщает V102.RU. 

— В адрес председателя СК РФ в его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Волгоградской области, выразившая несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 28-летнего брата в городе Волжском. В октябре текущего года его избили несколько человек, после чего один из них нанес молодому человеку удары ножом, в результате чего потерпевший скончался. В настоящее время обвинение предъявлено только одному фигуранту, — прокомментировали в информационном центре СК РФ. — Указанная ситуация получила распространение в СМИ. В СУ СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). 

Уточняется, что Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя волгоградского следкома Дмитрия Буравцова доклад о ходе и результатах расследования, а также по озвученным в обращении аргументам. 

Напомним, что 27 октября 2023 года в 23.43 во дворе дома по улице Харламова в городе-спутнике Волгограда с мужчиной на улице расправилась компания неизвестных. Потерпевшего сначала избили, а потом зарезали. Инцидент попал на камеру видеодомофона. В свою очередь в ГУ МВД России по региону, заявляли, что участников конфликта установили и задержали. 

Видео: Powernet

Фото: СКР 

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