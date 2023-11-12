Глава СКР поручил разобраться в жестоком убийстве мужчины в Волжском

Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по уголовному делу о жестоком избиении и убийстве 28-летнего мужчины в Волжском Волгоградской области, сообщает V102.RU.

— В адрес председателя СК РФ в его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Волгоградской области, выразившая несогласие с ходом установления обстоятельств убийства ее 28-летнего брата в городе Волжском. В октябре текущего года его избили несколько человек, после чего один из них нанес молодому человеку удары ножом, в результате чего потерпевший скончался. В настоящее время обвинение предъявлено только одному фигуранту, — прокомментировали в информационном центре СК РФ. — Указанная ситуация получила распространение в СМИ. В СУ СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Уточняется, что Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя волгоградского следкома Дмитрия Буравцова доклад о ходе и результатах расследования, а также по озвученным в обращении аргументам.

Напомним, что 27 октября 2023 года в 23.43 во дворе дома по улице Харламова в городе-спутнике Волгограда с мужчиной на улице расправилась компания неизвестных. Потерпевшего сначала избили, а потом зарезали. Инцидент попал на камеру видеодомофона. В свою очередь в ГУ МВД России по региону, заявляли, что участников конфликта установили и задержали.

Видео: Powernet

Фото: СКР

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