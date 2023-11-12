Спорт

Волгоградский «Спартак» уверенно разобрался с дублерами казанского клуба

Спорт 12.11.2023 14:34
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12.11.2023 14:34


Ватерполисты волгоградского «Спартака» на выезде в двух матчах  седьмого тура Суперлиги со счётом 15:5 и 24:6 уверенно обыграли казанский «КОС-Синтез-УОР», который является дублем взрослой команды — действующего финалиста чемпионата России, сообщает V102.RU.
 
В первой игре подопечные Владимира Карабутова уже в стартовой восьмиминутке отправили четыре безответных мяча. В следующем отрезке Роман Усов оформил дубль, а также по разу отличились Сергей Буланаев и капитан Михаил Рудай. Хозяева ответили  одним прицельным выстрелом.  После большого перерыва коллектив из Татарстана не развалился и трижды поражал ворота гостей. При этом красно-белые отметились пятью точными попаданиями, снова показав разницу в классе по сравнению с молодыми казанскими ватерполистами.
 
В заключительном периоде команды снизили голевую активность. Волгоградцы забросили пару мячей, тогда как их соперники ровно в два раза меньше. 15:5 — очередной заслуженный успех «Спартака». У победителей лучшим бомбардиром стал Михаил Рудай с тремя набранными очками.
 
На следующий день клубы встретились повторно. Уже в дебюте встречи был равный счет 1:1. Однако ещё  до окончания восьмиминутки гости отправили шесть безответных мячей в сетку ворот «Синтеза». Во втором соперники волгоградцев дважды отличились, а красно-белые, не собираясь подпускать к себе близко хозяев,  четыре раза огорчили их голкипера. Во второй половине игры подопечные Карабутова разгромили казанцев - 13:3, а общий итог матча - 24:6. И  снова убедительный выигрыш действующих чемпионов страны. Самым результативным в составе волгоградского коллектива стал Василий Еськов, набравший четыре балла. Хет-трик оформили Роман Усов, Артем Ашаев и Максим Шулев.   
 
Уже 14 и 15 ноября в 18-00 в родном бассейне по адресу ул. 8-ой Воздушной Армии, 12  спартаковцы, продолжающие идти в лидерах турнирной таблице, встретятся в рамках перенесенных игр второго тура  со своими прямыми конкурентами и принципиальными соперниками - основой  казанского «КОС-Синтеза»,
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото пресс-службы «КОС-Синтеза»


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