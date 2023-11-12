



Ватерполисты волгоградского «Спартака» на выезде в двух матчах седьмого тура Суперлиги со счётом 15:5 и 24:6 уверенно обыграли казанский «КОС-Синтез-УОР», который является дублем взрослой команды — действующего финалиста чемпионата России, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото пресс-службы «КОС-Синтеза»

В первой игре подопечные Владимира Карабутова уже в стартовой восьмиминутке отправили четыре безответных мяча. В следующем отрезке Роман Усов оформил дубль, а также по разу отличились Сергей Буланаев и капитан Михаил Рудай. Хозяева ответили одним прицельным выстрелом. После большого перерыва коллектив из Татарстана не развалился и трижды поражал ворота гостей. При этом красно-белые отметились пятью точными попаданиями, снова показав разницу в классе по сравнению с молодыми казанскими ватерполистами.В заключительном периоде команды снизили голевую активность. Волгоградцы забросили пару мячей, тогда как их соперники ровно в два раза меньше. 15:5 — очередной заслуженный успех «Спартака». У победителей лучшим бомбардиром стал Михаил Рудай с тремя набранными очками.На следующий день клубы встретились повторно. Уже в дебюте встречи был равный счет 1:1. Однако ещё до окончания восьмиминутки гости отправили шесть безответных мячей в сетку ворот «Синтеза». Во втором соперники волгоградцев дважды отличились, а красно-белые, не собираясь подпускать к себе близко хозяев, четыре раза огорчили их голкипера. Во второй половине игры подопечные Карабутова разгромили казанцев - 13:3, а общий итог матча - 24:6. И снова убедительный выигрыш действующих чемпионов страны. Самым результативным в составе волгоградского коллектива стал Василий Еськов, набравший четыре балла. Хет-трик оформили Роман Усов, Артем Ашаев и Максим Шулев.Уже 14 и 15 ноября в 18-00 в родном бассейне по адресу ул. 8-ой Воздушной Армии, 12 спартаковцы, продолжающие идти в лидерах турнирной таблице, встретятся в рамках перенесенных игр второго тура со своими прямыми конкурентами и принципиальными соперниками - основой казанского «КОС-Синтеза»,