В ЦПКиО Волгограда зовут в гости к Деду Морозу на чай и беседу

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда впервые в этом году появится резиденция Деда Мороза, сообщает V102.RU. Все желающие смогут пообщаться с «зимним» дедушкой.
— 9 декабря в мастерской «Подворье» начнет работу резиденция Деда Мороза. Для гостей предусмотрена интерактивная программа, игры, мастер-классы, чаепитие и, конечно, сладкие подарки, — рассказали информагентству в ООО «Парк».
Уточняется, что в определенные часы главный волшебник зимы пообщается с посетителями. Запись к Деду Морозу уже открыта по ссылке. В перспективе график работы резиденции будет расширен.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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