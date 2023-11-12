В ЦПКиО Волгограда зовут в гости к Деду Морозу на чай и беседу

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда впервые в этом году появится резиденция Деда Мороза, сообщает V102.RU. Все желающие смогут пообщаться с «зимним» дедушкой.

— 9 декабря в мастерской «Подворье» начнет работу резиденция Деда Мороза. Для гостей предусмотрена интерактивная программа, игры, мастер-классы, чаепитие и, конечно, сладкие подарки, — рассказали информагентству в ООО «Парк».

Уточняется, что в определенные часы главный волшебник зимы пообщается с посетителями. Запись к Деду Морозу уже открыта по ссылке. В перспективе график работы резиденции будет расширен.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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