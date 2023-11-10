В ЦПКиО Волгограда в начале декабря откроют самый большой каток

В Центральном парке культуры и отдыха идет подготовка к открытию одного из самых больших катков в России площадью 2500 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», в день открытия здесь планируют устроить настоящее шоу.

– В рамках открытия запланированы выступления фигуристов и катание «моржей», показ зимних коллекций одежды, конкурсы и размещение фотозон для ярких фотографий, – рассказал информагентству директор парка Андрей Еркин. – Одновременно на нашей ледовой площадке могут кататься полтысячи человек.

Как уточняет Еркин, для катка в ЦПКиО уже закуплены порядка 250 пар новых коньков. Общее количество коньков, таким образом, будет увеличено до 1000 пар коньков. Размерный ряд – от 26-го до 46-го. Впервые появится теплая зона для переобувания на катке.

– Одновременно идет обустройство будущего катка на месте бассейна. Здесь рабочие устанавливают борт, настраивают холодильное оборудование. Благодаря ему каток способен работать даже при небольшой плюсовой температуре воздуха, - рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.