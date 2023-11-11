«Возили по больницам и требовали КТ»: жительница Волжского отсудила у двух медучреждений 200 тысяч рублей





Жительница Волжского Наталья Борисина (имя и фамилия изменены – прим. ред. ИА «Высота 102») отсудила у двух медучреждений более 200 тысяч рублей за страдания, которые она испытала из-за некачественного оказания медицинской помощи, сообщает V102.RU со ссылкой на документы суда. Жительница Волжского Наталья Борисина (имя и фамилия изменены – прим. ред. ИА «Высота 102») отсудила у двух медучреждений более 200 тысяч рублей за страдания, которые она испытала из-за некачественного оказания медицинской помощи, сообщает V102.RU со ссылкой на документы суда.

Женщина почувствовала себя плохо 24 мая 2020 года, в самом начале эпидемии коронавирусной инфекции. В этот день у нее поднялась высокая температура, заболела голова, появилась слабость. На следующее утро она обратилась в поликлинику ГБУЗ «Городская больница №2» для вызова врача на дом. Однако в вызове врача на дом ей отказали по причине отсутствия к утру температуры. Тогда Наталья сама отправилась в поликлинику. Терапевт на приеме без проведения исследований крови, мочи, не направив на УЗИ и флюрографию, выписала пациентке антивирусные препараты и антибиотики и отправила ее на амбулаторное лечение.Вернувшись домой, Наталья почувствовала себя хуже. У нее снова поднялась температура, появились тошнота, светлый стул. Самостоятельно передвигаться она уже не могла и вновь вызвала врача на дом. Терапевт, осмотрев женщину, выявила у нее симптом раздражения брюшины и поставила диагноз аппендицит под вопросом. Волжанка после ухода терапевта вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Волгограда. Измученной женщине объяснили, что в Волжском не принимает ни одно хирургическое отделение. Однако и в волгоградской больнице Наталье оказались не рады. Ее отказались принять из-за отсутствия у нее флюрографии легких или КТ для исключения поражения легких.Позднее на суде Наталья пояснит, что ее поразило больше всего – несмотря на наличие опасного для жизни диагноза никто из персонала ее даже не осмотрел, не оценил ее состояние. Отсутствие КТ стало, видимо, поводом для врачей даже не подойти к пациентке.После отказа в госпитализации волжанку повезли уже в другое медучреждение – больницу №4. Однако и там ей не провели никакого исследования легких. Несчастную женщину транспортировали снова в железнодорожную больницу. В приемном отделении она находилась с 17-00 ч. до 20-30 ч., при этом никакой помощи ей не оказывалось.- Я спрашивала персонал, почему меня не оформляют в стационар, не делают операцию, на что мне ответили, что главврач не разрешает оперировать без КТ, - цитата из объяснений Натальи.Женщине заявили, что теперь ее повезут в противотуберкулезный диспансер в Волгограде для проведения КТ. Однако машина для транспортировки в противотуберкулёзный диспансер так и не приехала, поэтому около 20 часов 30 минут, то есть спустя три часа мучительных ожиданий, ей наконец сделали рентген и экспресс-тест на наличие коронавируса. Экспресс-тест был отрицательным.Почему нельзя это было сделать раньше, Наталья так и не поняла. Из-за длительного ожидания операции состояние женщины ухудшилось, у нее поднялось давление и началось нервное расстройство.- Острый аппендицит перешёл в флегмонозный форму, такая патология требует немедленного хирургического вмешательства. Однако операция началась только в 23 часа, - говорится в материалах суда.Претензии женщины, которые она озвучила в исковых требований, касались также проведения ей спинномозговой анестезии. По ее словам, она была категорически против такого метода наркоза, однако ей все равно сделали эту процедуру. При этом в бланке добровольного согласия на анестезию стояла не ее подпись.После операции, следует из материалов суда, волжанке пришлось долго восстанавливаться. Проблемы со здоровьем она связывала с последствиями спинномозговой анестезии, а также с грубым послеоперационным швом. Тошнота, головокружение, дисбактериоз, поясничные боли – все это доставляло мучения женщине.В связи с этим Наталья потребовала от двух медучреждений – ГБУЗ «Городская больница №2» и ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» возмещения морального вреда в размере по 100 тысяч рублей с каждой больницы и компенсации расходов на приобретенные препараты.Из-за возникших проблем со здоровьем, сообщалось в иске, волжанка долгое время испытывала сильную боль, что привело к сильному эмоциональному стрессу. В результате она долго находилась на больничном, испытывала дискомфорт из-за грубого рубца, из-за чего вынуждена была проходить длительную реабилитацию и посещать различных специалистов.Однако представители медучреждений, к которым был подан иск, просили суд отказать в удовлетворении исковых требований. В том числе – на основании заключения, проведенного отделом сложных экспертиз ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Эксперты сделали вывод, что в порядке оказания медпомощи Наталье врачами волжской больницы не было недостатков, а ее лечение проходило правильно и в полном объеме, в соответствии с клинической картиной.В качестве доказательства о причинении вреда ее здоровью Наталья, в свою очередь, предоставила заключение экспертизы качества оказания медицинской помощи Волгоградского филиала акционерного общества АО «СК «СОГАЗ-Мед». Эксперты страховой компании установили факт не выполнения алгоритма диагностики и ведения пациента с диагнозом ОРВИ терапевтом волжской поликлиники. В частности, врач не определил степень тяжести ОРВИ, не провел пульсоксиметрию и не взял мазок из носо-ротоглоки в день обращения на приеме. Также ГБУЗ «КССМП» и фельдшером СМП был нарушен порядок транспортировки пациента с острым аппендицитом.Все установленные нарушения привели к отсроченной госпитализации и удлинению срока развития заболевания до поведения оперативного хирургического лечения, говорится в материалах дела. Так, общее время с момента вызова врача-терапевта 28.05.2020г. до операции составило более 10 часов.Суд принял в качестве доказательства заключение страховой компании и признал факт страданий волжанки, удовлетворив ее требования о денежной компенсации с двух больниц. Решение суда не вступило в законную силу.