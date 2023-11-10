В Волгограде в больнице №12 после визита Бочарова утвердили главврача





В Волгограде экспертный совет сегодня, 10 ноября, утвердил в должности главного врача клинической больницы №12 Людмилу Татарикову. Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи волгоградцам.

– Людмила Татарикова имеет высшую квалификационную категорию, окончила Волгоградскую медицинскую университет по специальности «Лечебное дело» в 2005 году, после чего прошла интернатуру по специальности «Хирургия» и ординатуру по специальности «Урология», – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – В рамках профессиональной переподготовки она прошла обучение по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В настоящее время Людмила Татарикова продолжает обучение в аспирантуре по специальности «Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения и медико-социальная экспертиза». Имеет диплом по специальности «Юриспруденция» Кисловодского института экономики и права». Также неоднократно получала дополнительно образование.

Начала трудовую деятельность Татарикова в 2007 году на должности лаборанта кафедры хирургических болезней с проктологией ФУВ ВолгГМУ, позднее работала в должности врача-уролога в различных медицинских организациях региона. С 2014 года работала в должности заместителя главного врача по медицинской части ГУЗ «Клиническая больница № 12» и в последнее время находилась в статусе исполняющего обязанности главного врача.

Напомним, что 24 октября текущего года в ходе выездного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил решение о создании на базе 12-й больницы не уступающего мировым клиникам высокоспециализированного центра ортопедии, травматологии и протезирования, где будут оказывать помощь участникам СВО и пациентам, получившим бытовые, производственные или спортивные травмы.

Отметим, что предыдущий главный врач ушел с этой должности на пенсию, однако продолжает работать главным внештатным травматологом.