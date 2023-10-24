Центр протезирования для участников СВО и волгоградцев создают в больнице №12





В Волгограде на базе ГУЗ «Клиническая больница № 12» создадут высокоспециализированный центр ортопедии и травматологии для помощи участникам СВО, а также пациентам, получившим бытовые, производственные или спортивные травмы. Сегодня, 24 октября, выездное совещание здесь провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Отметим, что место под организацию специализированного центра выбрано не случайно – больница № 12 имеет опыт в оказании помощи пациентам с травматолого-ортопедической патологией. В учреждении уже более 20 лет действует городской центр эндопротезирования, хирургии крупных суставов и позвоночника. Ежегодно в отделении травматологии и ортопедии проводят 2000 операций, 350 из них — по замене крупных суставов.





Андрей Бочаров осмотрел отделения больницы и пообщался с врачами и пациентами, в том числе участником СВО Игорем Воробьевым, которому под началом заслуженного врача РФ Петра Иванова провели сложнейшую операцию. После этого совместно с руководителями облздрава и медучреждения Андрей Бочаров рассмотрел планы модернизации стационара и формирования на его базе современного центра травматологии, ортопедии и протезирования.

– Ваши специалисты проводят операции на мировом уровне, но мы хотим, чтобы здесь было еще больше возможностей восстанавливать людей, возвращать их к жизни. То, что здесь есть сейчас, конечно, пока этим задачам не соответствует, и сегодня хотелось бы поставить точку в дискуссиях по вопросам развития медучреждения, – Андрей Бочаров отметил, что создание современного высокоспециализированного регионального Центра травматологии, ортопедии и протезирования, не уступающего мировым клиникам, потребует серьезных ресурсов, и не только финансовых. — Стены сделаем, оборудование поставим, с территорией разберемся — в этом сомнений нет. Но, с другой стороны, от вас будет требоваться совершенно другой подход. Собрать коллектив сможете? Создание новых направлений потребует привлечения дополнительных кадров — самых лучших.





По информации администрации Волгоградской области, в будущем центре особый упор будет сделан на наращивании объемов оказания высокотехнологичной медпомощи по замене крупных суставов, внедрении методов протезирования мелких суставов (в том числе кисти и стопы), экстренной микрохирургии, малоинвазивных методах лечения заболеваний коленных, плечевых суставов, артроскопии, развитии ревмоортопедии и создании центра лечения остеопороза. Кроме того, на базе больницы №12 будет создан костный банк, станет возможным 3-D моделирование дефектов кости и индивидуальное протезирование, пластика костных дефектов, применение клеточных технологий восстановления тканей, развитие реабилитации и др.





Проект рассчитан на пять лет.