С избившей волгоградских врачей парой поручил разобраться Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей пьяной пары в одной из квартир по улице Костюченко, 39 в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

— Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владиимровичу Буравцову возбудить уголовное дело по данном факту и доложить о ходе следствия, — прокомментировали информагентству в СК России.

Напомним, накануне жители поселка Водстрой вызвали медиков и после оказания помощи набросились на них с кулаками.

Фото: СК России

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