Происшествия

В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачей

Происшествия 07.11.2023 20:14
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07.11.2023 20:14


В Тракторозаводском районе Волгограда в поселке Водстрой пьяные обитатели одной из квартир избили медиков скорой помощи. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел в двухэтажке по улице Костюченко, 39.

В комитете здравоохранения Волгоградской области инцидент подтвердили. 


— Сегодня во время оказания медпомощи на вызове по улице Костюченко произошло нападение на медиков бригады скорой. Специалисты, среди которых была молодая женщина-врач, а также фельдшер СМП, подверглись нападению в квартире пациентов, — поделились подробностями в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи». — Вызвавшие скорую помощь супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после осмотра и оказания помощи напали с кулаками и оскорблениями на молодых докторов.


Уточняется, что пострадавших медиков осмотрели коллеги, а на место происшествия вызвали наряд полиции. Редакция «Высоты 102» уточняет подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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