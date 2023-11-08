Телеком

Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям

Телеком 08.11.2023 08:25
0
08.11.2023 08:25


Мобильный оператор билайн дарит всем новым пользователям своего облака месяц использования 250 ГБ хранилища абсолютно бесплатно и без ограничений. Предложение действует до 5 декабря 2023 года.
Облако билайн — это простая авторизация по номеру телефона, отсутствие рекламы в сервисе и удобная оплата услуг прямо с баланса билайна. Все фотографии и видео хранятся в оригинальном качестве, что немаловажно для любителей цифровой фотографии.
Облако билайн заботится о сохранении интернет-трафика клиентов: при работе с сервисом данные не расходуются из пакетов услуг связи. Кроме того, в мобильном приложении сервиса и на сайте cloudbeeline.ru есть инструменты для легкой миграции с Dropbox и Google Drive.
Простота и удобство использования, надежность хранения данных и возможность доступа с любого устройства, имеющего подключение к интернету, делают облако билайн привлекательным выбором для пользователей облачных хранилищ данных.

Как всегда, сервис предоставляет 5 ГБ облачного пространства бесплатно всем клиентам билайна по умолчанию. Для расширения хранилища и оплаты подписки не потребуется дополнительных усилий — деньги будут списаны прямо с баланса телефона: 250 ГБ за 150 ₽/месяц, 500 ГБ за 240 ₽/месяц и 1 ТБ за 360 ₽/месяц. А для тех, кто готов оплатить услугу на год вперед, предусмотрена скидка 50%, благодаря чему подписка на самый вместительный тариф в 1 ТБ будет стоить всего 2160 ₽ в год.
Билайн заботится о безопасности персональных данных своих клиентов. Все данные в облаке хранятся в зашифрованном виде, а инфраструктура сервиса размещена на территории Российской Федерации, что гарантирует соответствие действующему законодательству о персональных данных.
Правила проведения акции и условия предоставления услуги облачного хранения данных доступны на сайте cloudbeeline.ru.
Реклама. www.beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
03.11.2023 17:51
Телеком 03.11.2023 17:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2023 11:25
Телеком 03.11.2023 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2023 13:09
Телеком 02.11.2023 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2023 12:01
Телеком 02.11.2023 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2023 11:01
Телеком 02.11.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.10.2023 16:23
Телеком 31.10.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.10.2023 10:02
Телеком 30.10.2023 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.10.2023 13:43
Телеком 27.10.2023 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2023 09:56
Телеком 26.10.2023 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2023 15:42
Телеком 24.10.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2023 11:43
Телеком 24.10.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2023 11:47
Телеком 20.10.2023 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.10.2023 10:48
Телеком 19.10.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2023 16:54
Телеком 18.10.2023 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2023 08:07
Телеком 18.10.2023 08:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:21
Уехавшую к жениху 12-летнюю волгоградку нашли. Она отказывается возвращаться домойСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом построят казачий центр с ипподромом, тиром и музеемСмотреть фотографии
13:01
Начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Вельможко получил генерал-лейтенантаСмотреть фотографии
12:42
Волгоградец забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить отношенияСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцы ставят рекорды по уборке берегов озер, рек и ериков от мусораСмотреть фотографии
11:48
Сотню нарушителей режима госграницы задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографии
10:46
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%Смотреть фотографии
10:43
В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчинаСмотреть фотографии
10:30
«Сидел, как и все»: осужденный за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин оказался на волеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублейСмотреть фотографии
09:55
Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кюветСмотреть фотографии
08:27
Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротиломСмотреть фотографии
08:25
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователямСмотреть фотографии
08:07
Сборная России проведет на «Волгоград Арене» открытую 15-минутную тренировкуСмотреть фотографии
21:16
Оборвались стропы. В Волгограде врачи собрали по кусочкам позвоночник разбившегося альпинистаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачейСмотреть фотографии
19:48
Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в ИжевскеСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде после трагедии с девочками-подростками закрыли ход на крышуСмотреть фотографии
17:13
Пятеро студентов избили до полусмерти прохожего под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего НовгородаСмотреть фотографии
16:41
«Водила экскурсии по Качинскому училищу»: ушла из жизни сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:22
Рецидивистка обнесла спящих волгоградцев в День ПобедыСмотреть фотографии
15:10
Волгоградские школьники рассказали о поездке «Уроки с путешествиями»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Госдуме заговорили об угрозе потери мыслителей из-за нейросетейСмотреть фотографии
13:58
А так можно было? Волгоградским депутатам придется сэкономить на покупках миллион рублейСмотреть фотографии
13:29
Поезд с волгоградскими десятиклассниками прибыл в Нижний НовгородСмотреть фотографии
13:18
В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:07
Поджегший здание УФСБ в Краснодаре волгоградец оспорил приговорСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде проведут международный фестиваль кино «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографииCмотреть видео
 