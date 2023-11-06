Общество

«Грызет лапки и все время дерется»: в волгоградский зооцентр «Дино» привезли спасенного из Дагестана мишку

Общество 06.11.2023 17:46
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06.11.2023 17:46


Новый питомец появился в волгоградском зооцентре «Дино». Как рассказали V102.RU в приюте для диких животных, за молодым медведем зооактивисты ездили в Дагестан. С просьбой приютить питомца обратились к руководителю зооцентра Анжеле Макаровой чиновники Минприроды этой республики.


Мишка – еще одна жертва фотобизнеса, его ждал очередной ресторан. Бывшие хозяева таскали его по побережью, но сезон «не зашел». Мало, кто хотел фотографироваться с диким зверем и бывшие владельцы посчитали мишку «неэффективным», – поведали в зооцентре.

Судьба молодого медведя – трагическая. Его мать убили в берлоге во время браконьерской охоты. Держали малыша на территории конюшни, из-за чего он сильно пропах конским потом.

–  Он совсем маленький, активный, игривый, настоящий забияка. А жизнь свою начал с бетонного пола, на цепи и с драками «мужиков». Сейчас он на задних лапах ходит чаще, чем на четырёх. Постоянно грызёт лапки, – продолжили рассказ о новом питомце в зооцентре.

Специалисты уже посоветовали давать мишке успокоительное. Но главная задача сотрудников зооцентра – реализовать его энергию и интеллект. Сотрудникам придется его чаще выгуливать и социализировать в дружелюбных условиях.

Сначала нового обитателя зооцентра подселили к медведю Сане, который также недавно появился в приюте.  Но тот не обрадовался новому соседу.

Его, наверное, гиперактивность малыша напугала, – предполагают зооактивисты. – Поэтому решили временно его отсадить на территорию бывшей конюшни. С людьми ему пока легче, чем с медведем.

Кормили мишку его бывшие хозяева практически одним хлебом. Поэтому он на новом месте постоянно ест.

В зооцентре долго ломали голову над тем, как назвать нового питомца.

Были целые сутки дебатов по поводу имени. Сначала  появилась кличка Татик, потом - Теди, предлагали Иваном или Русланом, начали называть Степаном, откуда-то появился Ярослав.  Но, когда он приехал и запах конским потом, решено было именовать Бурушкой. В честь коня Добрыни Никитича, плюс он действительно бурый. И носится, сметая всё на своём пути,  прямо как Буря!

Напомним, в конце октября в волгоградском зооцентре появился медведь Саня. Его привезли из Астрахани после смерти хозяина.

Видео зооцентра "Дино" VK.com

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