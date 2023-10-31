Общество

«С новосельем, Шурик!»: в Волгограде приютили астраханского медведя-горемыку

Общество 31.10.2023 15:03
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31.10.2023 15:03


В Волгограде на территории приюта для животных «Дино» на днях поселился новый обитатель. Как сообщает ИА «Высота 102», просторные хоромы обрел здесь астраханский медведь Саня.  

Видео первых минут Саши на территории волгоградского приюта волонтеры опубликовали в социальных сетях. На кадрах мишка, похоже, не веря своим глазам, с интересом исследует новые владения.

По информации журналистов телеканала «Астрахань 24», до этого на протяжении 20 лет Саня жил в клетке на туристической базе.

– Два года назад хозяин медведя ушел из жизни, – рассказали астраханские журналисты. – Обязанность по уходу за взрослым зверем легла на хрупкие плечи супруги. Справляться с животным одной женщине тяжело. Его содержание требует особых условий, которые молодой маме с маленьким ребенком обеспечить сложно. Например, клетку нужно каждый год укреплять цементом.

На призыв астраханцев подыскать Сане новый дом и откликнулись в Волгограде. На сегодня медведь Саша уже привыкает к работникам «Дино» и с удовольствием поглощает лакомства. Волгоградцы, в свою очередь, собираются к нему с подарками. Так, один из подписчиков приюта обещал привезти Сане ванну, другие горожане планируют порадовать мишку съедобным. К слову, в приюте с радостью примут для новосела рыбий жир, гречку, мясо и сгущенку, хлеб, яйца и кабачки. Уточнить информацию можно по телефону зооцентра  8 902 388 81 82.

Отметим, что условия, в которых содержался медведь в Астраханской области, при всем желании назвать идеальными невозможно. На опубликованных ранее видеокадрах видно, сколь скромными квадратными метрами владел до настоящего времени Саня. Подчеркивая свое уважение к прежним хозяевам, это признают и в волгоградском приюте. 

Фото: Алексей Сидоренко 

Видео: зооцентр «Дино» / VK.com

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