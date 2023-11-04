В Волгоградской области ищут пенсионерку в леопардовой толстовке и сабо

В Волгоградской области волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшую жительницу Серафимовичского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, 85-летняя женщина ушла из дома два дня назад.
— Пропала жительница станицы Усть-Хоперской Александра Дмитриевна Рудакова. С 2 ноября 2023 года ее местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей:
рост 160 сантиметров
нормальное телосложение
волосы седые
глаза голубые
В день исчезновения была одета в толстовку леопардовой расцветки, штаны черного цвета, на ногах — голубое резиновое сабо, на голове — серая шапка. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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