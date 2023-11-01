В Волгоградской области обнаружили африканскую чуму свиней. Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство, расположенное в хуторе Жирковский Суровикинского района.
Согласно постановлению губернатора Волгоградской области, передает V102.RU, в хуторе введен карантин. Под наблюдение специалистов также попал весь район.
Теперь все больные свиньи в эпизоотическом очаге – в хуторе и на территории радиусом в 5 километров от населенного пункта – будут изъяты и уничтожены. Владельцы получат денежную компенсацию.
Фото: архив ИА «Высота 102»