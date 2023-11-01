На станции «Комсомольская» в Волгограде демонтируют сломанный эскалатор

Работы по демонтажу старых подъемных механизмов начались сегодня на станции скоростного трамвая «Комсомольская». Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, бригады ООО «ЭлектроТранспорт Плюс» установят два новых эскалатора производства российской компании «ЛАТРЭС».

Высота подъема составит порядка 3,5 метра, а скорость движения – 0,5 м/с. Новые устройства практически бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей эскалатор во время отсутствия пассажиров. Монтаж новых конструкций начнется в конце ноября.

В дальнейшем замене подлежат эскалаторы и на станции «Площадь Ленина». В 2018 году аналогичные подъемные механизмы были установлены на станции «Пионерская».



Напомним, эскалаторы на станциях Комсомольская и Площадь Ленина, были остановлены несколько лет назад из-за выхода механизмов из строя. При этом отремонтировать их было невозможно из-за высокой степени износа и закрытия предприятия, выпускающего запчасти.

Фото: администрация Волгограда