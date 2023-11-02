Акции смотрят вверх





Российский фондовый рынок во втором полугодии подошел к полуторалетним максимумам. С начала 2023 года рост составил около 50%. По оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», это далеко не предел. Но для инвесторов, как и прежде, очень важна диверсификация. Как пишет портал Лента.ру , об этом в частности говорит тот факт, что все больше россиян стремятся получить статус квалифицированного инвестора, который значительно расширяет возможности.

Каждый третий – на бирже

Интерес к вложениям в фондовые инструменты у населения остается высоким. Количество брокерских счетов на Московской бирже за январь-сентябрь этого года увеличилось на 4,5 млн – с 23 до 27,5 млн, а число активных инвесторов, совершающих сделки регулярно, за это же время выросло с 2,2 млн до 3,5 млн. Сегодня примерно каждый третий экономически активный россиянин имеет брокерский счет.

После ухода с российского рынка нерезидентов в прошлом году розничные инвесторы стали его основными участниками и самой влиятельной силой. Текущая доля физлиц в торгах акциями – более 80% , а общая стоимость активов на брокерских счетах граждан превышает 8 трлн рублей. Только в сентябре физлица приобрели акций почти на 30 млрд рублей.

Приток свежего частного капитала повысил рыночную ликвидность, а индекс Мосбиржи отыграл примерно половину спада, вызванного геополитическими событиями начала 2022 года. Это был самый продолжительный период роста в истории отечественного фондового рынка.

— Повышение биржевых индексов привлекает на рынок акций все больше частных инвесторов. Мы видим здоровый гармоничный подъем, основанный на фундаментальных факторах и трендах, многие из которых среднесрочно останутся актуальными. Также мы наблюдаем высокий спрос на консультации профессиональных финансовых советников, которые помогают выбрать оптимальные инструменты как начинающим, так и опытным инвесторам в зависимости от конкретных целей. Процесс инвестирования у клиентов становится все более осознанным, и это не может не радовать, — отмечает заместитель председателя правления финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

Дивиденды и не только

На горизонте 12 месяцев в БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 4300 пунктов, то есть примерно на треть от текущих уровней.

Среди положительных моментов выделяется высокая дивидендная доходность российского рынка. В будущем году она прогнозируется на уровне 10%. По мнению Новикова, все больше компаний будут возвращаться к выплате дивидендов, прежде всего в секторе металлургии и добычи.

Кроме того, крупный бизнес начал после паузы раскрывать свои финансовые отчетности. Данные о финансовом состоянии и прогнозы топ-менеджмента позволяют инвесторам более уверенно и обосновано принимать торговые решения. Причем финансовые и производственные результаты многих эмитентов радуют акционеров. Специалисты отмечают, что рынок в целом улучшается с точки зрения корпоративного управления, повышается прозрачность, идет редомициляция российского бизнеса на родину.

Стабилизация курса рубля тоже положительна для отечественных компаний. Более устойчивый курс нацвалюты, которого стремятся достичь финансовые власти, может поддержать предприятия, ориентированные на внутренний спрос, и благоприятно сказаться на прибылях и дивидендах компаний, пояснил Новиков.

Наконец, динамика фондового рынка отражает благоприятное развитие макроэкономической ситуации. ВВП РФ, как прогнозирует ЦБ, по итогам 2023 года вырастет на 1,5-2,5%. В то же время постепенно нормализуется внешнеторговый баланс, сокращается бюджетный дефицит.

Статусные возможности

Впрочем, активным спросом пользуются не только российские ценные бумаги. Инвесторам все так же важна страновая и валютная диверсификация. Правда, доступ к ряду иностранных финансовых инструментов, например, перспективным американским акциям, имеют лишь квалифицированные инвесторы.

— Перед квалифицированными инвесторами открывается полный ассортимент фондового рынка, и они охотно им пользуются. По нашим наблюдениям, доли тех, кто вкладывает в российские и в иностранные активы, почти одинаковы среди клиентов со статусом «квала, — рассказал зампред правления БКС.

Примечательно, что основная часть прироста портфеля в целом по рынку наблюдается именно у квалифицированных участников торгов – если в первом квартале этого года им принадлежало 69% активов, то по итогам второго квартала уже 73%.

Как правило, такие инвесторы следуют принципу максимальной диверсификации, в их портфелях много разных бумаг.

— Мы проводили исследование среди наших клиентов и выяснили, что 60% «квалов» имеют в портфеле не менее 26 ценных бумаг. Понятно, что чем больше капитал, тем выше возможности по распределению активов. Но в целом она крайне важна для всех клиентских сегментов, — отметил Новиков.

Статус «квала» на российском рынке пока имеют более 600 тысяч человек, их ряды активно пополняются. На конец июня таких инвесторов стало на 39% больше, чем было годом ранее.

Получить квалификацию относительно несложно. Это можно сделать онлайн – в приложении инвестиционной компании или в веб-кабинете. Самый популярный критерий, по которому инвесторы получают этот статус — это объем активов (от 6 млн рублей). Также зачастую инвесторы становятся «квалами» по оборотам своей торговли. В этом случае можно обойтись меньшими суммами активов, но нужно показать регулярность торговли в течение года с определенными оборотами.

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