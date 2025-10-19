Общество

В Волгограде 14-летний подросток угнал авто ради развлечений

Общество 19.10.2025 08:30
0
19.10.2025 08:30


В Дзержинском районе Волгограда полиция задержала 14-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением обратился 37-летний владелец «ВАЗ-2106».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель. 

В свое оправдание подросток пояснил, что просто решил покататься на чужой машине, после чего скрылся, оставив автомобиль в 1,5 км от места угона.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.10.2025 11:00
Общество 19.10.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 10:30
Общество 19.10.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 09:00
Общество 19.10.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 07:31
Общество 19.10.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 07:20
Общество 19.10.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2025 07:02
Общество 19.10.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 22:01
Общество 18.10.2025 22:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 21:36
Общество 18.10.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 17:47
Общество 18.10.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 16:44
Общество 18.10.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 16:15
Общество 18.10.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 14:51
Общество 18.10.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 14:01
Общество 18.10.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 13:10
Общество 18.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 09:43
Общество 18.10.2025 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:00
Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений полетов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцам назвали средний размер страховой пенсииСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности смертельного ДТП с автовозом на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:33
В России планируют создать список опасных для водителей лекарствСмотреть фотографии
09:00
Интервью с криминалистом СК: как полиграф помогает раскрывать дела и защищать невиновныхСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде 14-летний подросток угнал авто ради развлеченийСмотреть фотографии
07:31
Украинский беспилотник сбили ночью 19 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
Пять авиарейсов задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:02
В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:17
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла первый матч в ОрлеСмотреть фотографии
22:01
Задачи на логику, физподготовку и историю: молодежь прошла маршрутами проекта «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
21:44
«Это что за звери такие?»: дети в отместку на замечание разгромили дом и убили петуха под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
«Дыхание души»: в Волгограде открылась выставка картин детских стоматологовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
«Ахтуба» отстояла титулСмотреть фотографии
19:25
«Там что-то страшное»: автовоз и две иномарки разбились на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
Волгоградцам рассказали о схемах мошенников, на которые может попасться каждый: интервью ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Бензовоз залил топливом проспект Университетский в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:47
Парад коммунальной техники украсил субботник в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде юной студентке грозит 6 лет колонии за банковские картыСмотреть фотографии
16:44
В центре Волгограда 21 октября пропишут 19 альпак, ланей, лам и козочекСмотреть фотографии
16:15
«Ребенок болеет, спим в одежде»: семья погибшего участника СВО замерзает без тепла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:51
Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесахСмотреть фотографии
13:33
Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к БастрыкинуСмотреть фотографии
13:10
В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за теплоСмотреть фотографии
11:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октябряСмотреть фотографии
10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
 