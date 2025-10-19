В Волгограде 14-летний подросток угнал авто ради развлечений





В Дзержинском районе Волгограда полиция задержала 14-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением обратился 37-летний владелец «ВАЗ-2106».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель.

В свое оправдание подросток пояснил, что просто решил покататься на чужой машине, после чего скрылся, оставив автомобиль в 1,5 км от места угона.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».