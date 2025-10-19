Интервью с криминалистом СК: как полиграф помогает раскрывать дела и защищать невиновных





В Волгограде сегодня, 19 октября, профессиональный праздник отмечают сотрудники криминалистической службы Следственного комитета России. Именно криминалисты обладают способностью понимать людей едва ли не лучше их самих, видеть детали там, где обычный взгляд бессилен.

В День криминалиста корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили о работе с полиграфом, профессиональных принципах и значении этой деятельности для следствия со старшим специалистом отдела криминалистики СУ СК России по Волгоградской области старшим лейтенантом юстиции Викторией Шмаковой.





Отвечая на вопрос, в отношении кого и по каким причинам криминалисты СК прибегают к исследованию с применением полиграфа, Виктория Шмакова в первую очередь отмечает: полиграф – это универсальный инструмент, который применяется в двух основных направлениях.

– Во-первых, в рамках расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок. Здесь его используют, чтобы понять, насколько человек осведомлён о расследуемых событиях, насколько его показания совпадают с фактической картиной. Второе направление – кадровое: мы проверяем кандидатов на службу в органы Следственного комитета России, чтобы выявить факторы, которые могут помешать службе или создать риски в работе. В обоих случаях цель одна – объективная оценка и понимание ситуации, – подчеркивает старший специалист отдела криминалистики.

– Полиграф не выносит приговор, не говорит «правда» или «ложь» сам по себе. Он показывает реакцию организма на вопросы, а опытный специалист помогает интерпретировать эти сигналы, связывая их с конкретной ситуацией, – вносит ясность специалист.

Чем отличаются исследования по уголовным делам от обследований кандидатов на службу – возникающий справедливо вопрос.

– Отличие прежде всего в индивидуальной настройке тестирования. По уголовным делам каждая проверка индивидуальна. Программа тестирования составляется с учётом конкретных обстоятельств, событий, деталей. Наша цель — установить степень осведомлённости человека, выявить значимые реакции на конкретные вопросы. Кандидаты на службу проходят стандартную проверку. Вопросы для них заранее утверждены и касаются личной биографии, привычек, склонности к нарушению закона, конфликтных ситуаций и иных факторов, которые могут повлиять на работу в Следственном комитете. Здесь нет привязки к конкретному уголовному делу или событиям, мы проверяем психологическую и профессиональную пригодность человека к службе.





По словам Виктории Шмаковой, в умелых руках полиграф всегда точен. Однако, добавляет она, проверка с ним «прописана» не всем людям. Интересно, но, как выяснилось, есть и «противопоказания».

– Полиграф точен, если соблюдаются все методические условия. Перед каждой проверкой мы проводим тестирование, которое позволяет определить, готов ли в данный момент человек к полноценному исследованию. Есть случаи, когда исследование невозможно. Например, если человек в возрасте младше 14 лет, если беременна женщина, если у обследуемого есть серьёзные заболевания. Также важен психологический настрой: человек должен быть готов сотрудничать, иначе результаты будут некорректными.

Следующим возникает вопрос о запретных темах для полиграфа. Оказывается, есть и такое.

– Мы не задаём вопросы о будущем, не пытаемся прогнозировать действия человека и его намерения, – поясняет специалист следственного управления. – Полиграф используется только для проверки осведомлённости о событиях, которые уже произошли. Это принципиально: мы оцениваем реакции на факты, а не фантазируем о возможных поступках.





А вдруг у сотрудника, который проводит исследование, возник живой интерес к изучаемой теме. Имеет ли право полиграфолог задавать свои вопросы и может ли он проявить эмпатию?

– Основные качества, которыми должен обладать такой специалист, – беспристрастность и объективность. Полиграфолог должен уметь абстрагироваться от юридических категорий, от статусов участников – для нас человек важнее его процессуального статуса. Кроме того, важно терпение, внимание к деталям и способность к эмпатии. Иногда человеку тяжело рассказывать о произошедших событиях, он нервничает, путается в показаниях. Нужно уметь поддержать собеседника, наладить контакт, чтобы реакция была естественной. Без этого сложно получить достоверный результат.

По словам нашей собеседницы, в СУ СК России по Волгоградской области она оказалась после того, как получила образование по специальности «клинический психолог», после этого был период работы в органах МВД.

– После работы в больнице некоторое время работала психологом по отбору кандидатов в систему МВД. Там я впервые прошла обучение по проведению психофизиологических исследований с применением полиграфа. Позже, уже как эксперт-полиграфолог, имела право на проведение психофизиологических экспертиз. Через несколько лет меня пригласили в региональное управление Следственного комитета России, где я продолжаю работать до сих пор. Для меня эта профессия — не просто работа, а возможность помогать следствию восстанавливать справедливость и понимать людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Как часто следователи прибегают к проверке людей на полиграфе, зависит по словам Виктории Шмаковой от того, возникают ли противоречия в предварительном следствии или сомнения в правдивости информации.

– Например, две стороны описывают одно и то же событие совершенно по-разному. В таком случае следствию нужно понять, кто из участников искажает факты. Полиграф помогает установить степень осведомлённости человека, его реакцию на ключевые вопросы. Это даёт следствию возможность двигаться дальше, уточнять версии, собирать доказательства.

Мы работаем на современном полиграфе марки «Диана» последней модели. Это высокоточный прибор с цифровой обработкой сигналов, который проходит регулярное техническое обслуживание. Надёжность техники для нас критически важна, ведь речь идёт о человеческих судьбах. Но не менее важно умение специалиста – без этого прибор сам по себе бесполезен.





Случаи, когда полиграф помогает восстановить справедливость и защитить невиновного человека, старший лейтенант юстиции Виктория Шмакова называет самыми ценными в своей работе.

– Один из последних таких случаев – по делу прошлых лет о разбойном нападении и двойном убийстве. Мужчину проверяли уже в четвёртый раз – ранее материалы с результатами просто отсутствовали в деле. Полиграф подтвердил его непричастность, и это помогло следствию объективно оценить ситуацию. В этом году, к слову, 15 человек по результатам исследований были признаны не имеющими отношения к расследуемым преступлениям. Это пример того, как психофизиологическая экспертиза защищает права граждан и помогает следствию.

Это нелёгкая работа, она требует терпения, внутренней силы и готовности к ответственности. Но если человек ощущает в себе желание помогать, восстанавливать справедливость – это место для него. Работа в Следственном комитете дает возможность реально влиять на ход событий, делая мир немного лучше, защищать людей, которые особенно в этом нуждаются.