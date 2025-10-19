



В Волгоградской области около семи часов действовал режим опасности атаки БПЛА. 19 октября в 05:30 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку оповещений о миновавшей угрозе.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, - говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.

Введён режим был 18 октября в 21:50. Тогда в РСЧС рекомендовали избегать открытых участков улиц, а находясь в помещениях, не подходить к окнам, в случае происшествия опасных инцидентов – непременно обращаться по номеру 112.

Отметим, аэропорт областного центра также был закрыт на прием и выпуск воздушных судов.