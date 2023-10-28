Под Волгоградом бездомная собака напала сзади на 14-летнюю школьницу

В Волгоградской области бездомная собака искусала восьмиклассницу. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, нападение животного на школьницу произошло в поселке Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе.

- Бездомная собака напала на 14-летнюю девочку сзади и вцепилась ей в ногу. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, школьницу доставили в больницу с покусанной правой голенью.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что девочка-подросток была доставлена в Волжскую детскую больницу. После оказания помощи в приемном отделении стационара, школьницу направили на амбулаторное лечение.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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