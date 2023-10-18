Переоделась в камуфляж. Полиция просит помощи в розыске 24-летней девушки со шрамом

В Волгограде продолжаются поиски пропавшей днем 14 октября Евгении Александровны Тростинской. Как сообщает V102.RU, исчезнувшая в Советском районе девушка оказалась в Краснослободске, где переоделась и отправилась дальше.
— В день исчезновения была одета в серую толстовку с капюшоном и темными пятнами, темные джинсы, обувь отсутствует, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — О себе может сообщить свою фамилию, имя и отчество, а также что проживает в Советском районе Волгограда.
В полицейском ведомстве уточнили, что в последний раз пропавшую видели в Среднеахтубинском районе. В Краснослободске она сменила одежу на штаны камуфляжные черно-зеленого цвета, куртку спортивную красного цвета с белыми полосками, коричневое платье, на ногах — голубые кроссовки.
Приметы Евгении Тростинской:
славянская внешность
на вид 20 лет
рост 170-175 сантиметров
худощавое телосложение
волосы темные средней длины
глаза карие
Особые приметы:
родинка над правой бровью
шрам на лбу
невнятная речь
особая походка из-за плоскостопия и косолапия
Если вам известна информация, способная установить местонахождение разыскиваемой, просьба сообщать по телефонам: в ДЧ ОП № 6 УМВД России по Волгограду 8 (8442) 93-76-26, в ДЧ УМВД России Волгограду 8(8442) 93-01-11 или «112»
Напомним, что сестра пропавшей ранее сообщила журналистам информагентства, что в день исчезновения Евгения поссорилась с ее дочерью по незначительному поводу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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