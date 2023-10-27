«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло тепло





В Волгограде положен конец мытарствам онкобольной женщины, в квартире которой с начала отопительного сезона стоял лютый холод. Как сообщили ИА «Высота 102», в администрации Волгограда, устранить проблему удалось сотрудником УК – оказалось, что тепло в жилище волгоградки не доходило из-за соседей.

Напомним, что с жалобами на отсутствие тепла в доме обратилась инвалид 1 группы Татьяна Орлова, проживающая по адресу проспект Университетский, 38. По словам женщины, с 21 октября управляющая компания, используя различные отговорки, не торопилась решать проблему жильцов. При этом волгоградке с ослабленным после терапии иммунитетом приходилось сутки напролет держать включенными сплит-систему и конфорки.

Как рассказали в администрации Волгограда ИА «Высота 102», причину отсутствия тепла в квартире онкобольной удалось найти в соседней квартире. Иными словами, если бы УК была хоть чуть-чуть расторопней, жильцам не приходилось бы обращаться с жалобами к журналистам.

– Проблема холодных батарей в комнатах была из-за того, что у соседей этажом ниже были закрыты краны на отопительных радиаторах, – сообщили в мэрии Волгограда. – УК открыла краны.

Уточняется, что сделать это удалось только после того, как департамент ЖКХ администрации Волгограда связался с управляющей организацией.

– Сейчас отопление в квартире жительницы Волгограда нормализовано, – уточняют в администрации.

Напомним, что обслуживает дом №38 на проспекте Университетском УК «ЖЭК Советского района».