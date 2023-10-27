Общество

Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартире

Общество 27.10.2023 09:02
0
27.10.2023 09:02


В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы волгоградев на холодные батареи в квартирах, хотя отопительный сезон в городе официально начался больше недели назад - 17 октября.

- Не могу достучаться до управляющей компании и получить тепло в квартиру. Я инвалид 1-ой группы. Неделю назад перенесла анафилактический шок с остановкой жизненных функций. Двое суток провела в реанимации. Основное заболевание онкология. В субботу приехала из больницы, половина квартиры не отапливается, оставшаяся часть квартиры еле топится, - сообщила V102.RU Татьяна Орлова.

Волгоградка проживает на верхнем этаже пятиэтажного дома №38 на проспекте Университетский. В начале каждого отопительного сезона в квартире приходится спускать воздух из батарей отопления. Всегда получалось без проблем, но не в этом году. 

- 17 числа муж начал спускать воздух из батарей, его оказалось немного, потом пошла вода. Батареи в зале и спальне стали чуть теплыми, на этом все. Пробовали еще спускать, целую ванную воды набрали, а толку никакого. В детской комнате, на кухне и ванной тепла нет совсем, батареи холодные, - рассказала Татьяна.


Она вернулась в ледяную квартиру из больницы в субботу, 21 октября. Простужаться женщине с подавленным терапией иммунитетом нельзя, поэтому газовые конфорки на кухне и сплит-система в комнате работают постоянно. В УК «ЖЭК Советского района» проблему решать не торопятся.

- В субботу дозвонилась до диспетчера. Мне сказали, что в выходной день такие проблемы не решаются. Ждите понедельника. Сегодня уже четверг, но результата ноль. Вначале нас обвинили в том, что мы не умеем воздух спускать. Потом сослались на какую-то аварию, что, дескать, все заняты, подождите. Сейчас уже говорят, что не могут найти причины завоздушивания системы, что, может, во всем соседи внизу виноваты, которые могли кран перекрыть. С их стороны куча причин и отговорок, а тепла так и нет, - рассказывает собеседница агентства.

Что мешает УК прислать слесаря в проблемный дом и наладить отопление - неизвестно. 

С похожей ситуацией сталкиваются жильцы и других многоквартирных домов. Волгоградцы возмущены отношением своих УК, сотрудники которых ничего не делают для того, чтобы в квартирах появилось тепло. Жалобы на проблемы с отоплением поступили также из дома №9 по ул. 35-й Гвардейской Дивизии, ул. Титова, 54, ул. Днестровская, 14а и 14б.   

Фото: архив ИА «Высота 102» / Татьяна Орлова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2023 21:55
Общество 27.10.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:54
Общество 27.10.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:31
Общество 27.10.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:00
Общество 27.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 18:20
Общество 27.10.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:46
Общество 27.10.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:16
Общество 27.10.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:18
Общество 27.10.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:15
Общество 27.10.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:06
Общество 27.10.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 15:18
Общество 27.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 13:30
Общество 27.10.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 12:23
Общество 27.10.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 11:35
Общество 27.10.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 08:38
Общество 27.10.2023 08:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
15:01
Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под ЭнегльсомСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
14:51
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовыхСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателяСмотреть фотографии
13:30
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцемСмотреть фотографии
13:08
На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное делоСмотреть фотографии
12:23
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло теплоСмотреть фотографии
11:35
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажкиСмотреть фотографии
11:02
Дело по факту драки на остановке в Волгограде поручил возбудить БастрыкинСмотреть фотографии
11:02
В атмосфере секретности Музраев объясняется по делу о теракте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз большеСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде на зебре в темноте снесли женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентовСмотреть фотографии
09:02
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартиреСмотреть фотографии
 