Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартире

В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы волгоградев на холодные батареи в квартирах, хотя отопительный сезон в городе официально начался больше недели назад - 17 октября.

- Не могу достучаться до управляющей компании и получить тепло в квартиру. Я инвалид 1-ой группы. Неделю назад перенесла анафилактический шок с остановкой жизненных функций. Двое суток провела в реанимации. Основное заболевание онкология. В субботу приехала из больницы, половина квартиры не отапливается, оставшаяся часть квартиры еле топится, - сообщила V102.RU Татьяна Орлова.

Волгоградка проживает на верхнем этаже пятиэтажного дома №38 на проспекте Университетский. В начале каждого отопительного сезона в квартире приходится спускать воздух из батарей отопления. Всегда получалось без проблем, но не в этом году.

- 17 числа муж начал спускать воздух из батарей, его оказалось немного, потом пошла вода. Батареи в зале и спальне стали чуть теплыми, на этом все. Пробовали еще спускать, целую ванную воды набрали, а толку никакого. В детской комнате, на кухне и ванной тепла нет совсем, батареи холодные, - рассказала Татьяна.





Она вернулась в ледяную квартиру из больницы в субботу, 21 октября. Простужаться женщине с подавленным терапией иммунитетом нельзя, поэтому газовые конфорки на кухне и сплит-система в комнате работают постоянно. В УК «ЖЭК Советского района» проблему решать не торопятся.

- В субботу дозвонилась до диспетчера. Мне сказали, что в выходной день такие проблемы не решаются. Ждите понедельника. Сегодня уже четверг, но результата ноль. Вначале нас обвинили в том, что мы не умеем воздух спускать. Потом сослались на какую-то аварию, что, дескать, все заняты, подождите. Сейчас уже говорят, что не могут найти причины завоздушивания системы, что, может, во всем соседи внизу виноваты, которые могли кран перекрыть. С их стороны куча причин и отговорок, а тепла так и нет, - рассказывает собеседница агентства.

Что мешает УК прислать слесаря в проблемный дом и наладить отопление - неизвестно.

С похожей ситуацией сталкиваются жильцы и других многоквартирных домов. Волгоградцы возмущены отношением своих УК, сотрудники которых ничего не делают для того, чтобы в квартирах появилось тепло. Жалобы на проблемы с отоплением поступили также из дома №9 по ул. 35-й Гвардейской Дивизии, ул. Титова, 54, ул. Днестровская, 14а и 14б.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Татьяна Орлова