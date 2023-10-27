В Апелляционном военном суде в Московской области продолжается рассмотрение апелляции по уголовному делу в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, осужденного по трем статьям УК РФ, сообщает V102.RU.

— Заседание проходит в закрытом режиме, так как в процессе озвучивается информация, составляющая гостайну. Стороны дают свои пояснения. Фигуранты присутствуют в процесс очно, — рассказали информагентству в пресс-службе военного суда.

Следующий процесс в отношении Михаила Музраева и Владимира Зубкова состоится 31 октября 2023 года. Начало заседания запланировано на 11.00.

Напомним, что бывший силовик приговорен к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Музраеву инкриминировали совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Генерал все обвинения в свой адрес отвергает.

Вместе с ним осудили известного волгоградского авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, которому вменяли совершение теракта. По приговру суда бизнесмен получил 14 лет колонии строгого режима. Защита Зубкова обжаловала приговор.

Фото: предоставлено ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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