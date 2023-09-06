Суд Подмосковья засекретил дело генерала Музраева из Волгограда

В Апелляционном военном суде в Московской области засекретили уголовное дело в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, осужденного по трем статьям УК РФ. Об этом V102.RU сообщили в судебной инстанции.

— Дело имеет гриф «Секретно», так как сведения, содержащиеся в материалах дела, являются информацией ограниченного доступа, — пояснили журналистам «Высоты 102» в пресс-службе военного суда.

При этом уточняется, что дело изначально было засекречено. Однако в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону данную информацию не подтвердили, пояснив, что материалы уголовного дела при рассмотрении судом не были засекречены.

Согласно картотеке Апелляционного военного суда, заседание по рассмотрению апелляции на приговор Южного окружного военного суда в отношении Михаила Музраева состоится 2 октября 2023 года. Начало процесса запланировано на 10.00.

Напомним, что бывшего силовика приговорили к 20 годам колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-лейтенант юстиции и государственных наград. Музраеву вменяли совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Генерал отрицает все обвинения в свой адрес.

Вместе с ним был осужден известный в Волгограде авторитетный предприниматель Владимир Зубков, которому инкриминировали совершение теракта. Бизнесмена приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Защита Зубкова также обжаловала приговор. Теперь, согласно картотеке Апелляционного военного суда, подельник Музраева оказался засекречен. Его установочные данные исчезли с сайта суда, что нельзя сказать об экс-руководителе волгоградского следкома.

Фото: предоставлено ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

Читайте также:

Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протокола