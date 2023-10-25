Общество

Волгоградец доказывал в суде, что «Армянский лаваш» не могут готовить русские люди

Общество 25.10.2023 19:57
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25.10.2023 19:57


Житель Волгограда по имени Вениамин В. в мировом суде восстал против производителей «Армянского лаваша».  Мужчина просит защитить его права как потребителя, поскольку считает, что данный продукт неоправданно назван элитным. Кроме того, убежден волгоградец, данный продукт не могли приготовить русские с использованием российской муки. 

– Житель Волгограда Вениамин В. указал, что приобрел за 35,99 рублей в сетевом магазине тонкий армянский лаваш, при изучении упаковки которого был введен в заблуждение изготовителем этого хлебобулочного изделия, – сообщили 25 октября в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. –  Так, по непонятным покупателю причинам, этот лаваш назван «элитным», тогда как на упаковке не указано, кто признавал его таковым, кто производил его классификацию и по каким параметрам. Кроме того, данный лаваш был изготовлен гражданином России на территории Российской Федерации из отечественной муки, а потому указание на его географическое происхождение «Армения»  не соответствует действительности, ведь таким образом его можно назвать как «греческим», так и «новоуренгойским».

Но и это не все. Вениамин В.  не может понять и того, почему лаваш за 35 рублей с копейками называют еще и «тонким». Мужчина требует от производителя ответ, по каким стандартам тонкий лаваш отличается от толстого, кто оценивал его толщину. Информацию об этом, настаивает Вениамин, этикетка не содержит.

Смущало волгоградца также то, что он не мог определить пищевую ценность, а также срок годности купленного им лаваша. 

В ходе судебного заседания истец требовал от изготовителя потраченные на продукт 35,99 рублей, а также 2 копейки в качестве компенсации морального вреда. 

– Мировой судья после изучения всех материалов дела отказал в удовлетворении иска. Однако, Вениамин В. подал на решение мирового судьи апелляционную жалобу, после рассмотрения которой Дзержинский районный суд Волгограда оставил решение мирового судьи без изменения, а жалобу истца – без удовлетворения. Таким образом, решение мирового судьи вступило в законную силу, – сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области. 

Отметим, что это не первое удивительное разбирательство в судах региона. Так, совсем недавно житель Волгограда потребовал 8000 рублей в качестве компенсации за облезший воздушный шарик в форме свиньи. 

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