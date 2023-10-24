Пропавшую 17 октября девочку-подростка нашли в Волжском

В Волгоградской области обнаружили пропавшую неделю назад несовершеннолетнюю Алену К. Как сообщает V102.RU, девушка все это время находилась в городе-спутнике.

— В результате проведенной работы местонахождение подростка установлено. Девушка находилась у своих знакомых в Волжском, — пояснили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В причинах ее самовольного ухода предстоит разобраться инспекторам ПДН.

Напомним, что 17 октября юная волжанка ушла из дома и не вернулась. С заявлением о ее розыске родители обратились в полицию только спустя шесть дней.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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