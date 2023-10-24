Правительство РФ «простит» Волгоградской области 239 млн долга





Правительство России спишет задолженность Волгоградской области по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. В опубликованном сегодня, 24 октября, распоряжении кабмина названа и сумма долга, который планируют простить волгоградскому региону. Речь идет о 239 миллионах 924 тысячах 835 рублях.

Как пояснили в российском правительстве, долги простят 12 регионам, которые активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов. Общий размер списания задолженности для попавших в список регионов составит более 8,2 млрд рублей.

– Решение позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов. Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство, – уточняют в кабинете министров.

Отметим, что долг Волгоградской области, подлежащий списанию, – второй по величине из представленного списка. На первом месте Татарстан с задолженностью в размере 7 млрд 882 млн 546 тыс. рублей.