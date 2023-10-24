Хуторянина в зеленом флисовом костюме ищут в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего в октябре 42-летнего мужчины. Как сообщает V102.RU, волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего жителя хутора Глухой Ленинского района.
— Пропал Сергей Сергеевич Токарев. С 20 октября 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
- рост 180 сантиметров
- среднее телосложение
- волосы короткие русые
- глаза серо-зеленые
В день исчезновения был одет в зеленый флисовый костюм.
Если вы обладаете сведениями, способными помочь в поисках, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
Читайте также: