В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчину

Волонтеры просят помощи в поисках 43-летнего жителя Волгограда. Как сообщает V102.RU, мужчина вышел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Николай Алексеевич Миронец. С 3 октября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 184 сантиметра
нормальное телосложение
волосы русые
глаза серые
К сожалению, волонтеры не располагают информацией, во что именно был одет мужчина в день исчезновения. Если вы обладаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором по номеру 8 919 547 9263.
Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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