В результате ЧП в Котельниково погиб многодетный отец-одиночка

В Волгоградской области в результате взрыва газа в квартире на верхнем этаже пятиэтажки в Котельниково погиб, по предварительным данным, пенсионер Николай Куркин, который в одиночку воспитал троих детей.

- Это он, но опознание еще не проведено, - сообщил V102.RU источник в экстренных службах региона.

Местная газета «Искра» ранее писала о своем выдающемся земляке, которого чествовали в администрации региона на торжественном приеме, посвященном Дню отца. Тогда сообщалось, что Николай Иванович Куркин после смерти жены стал для своих детей и папой, и мамой. Он в одиночку воспитал их, несмотря на все трудности. Жителя Котельниково за ответственное отцовство наградили почетной грамотой и ценным подарком.

Напомним, 23 октября в 11.00 произошел взрыв газа на ул. Родина, 1. В результате две квартиры на пятом этаже загорелись. Погиб один человек и еще один госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. За помощью к медикам также обратилась 10-летняя девочка. Ее осмотрели и направили на амбулаторное наблюдение.

По информации главы района Сергея Понкратова, все жильцы пятиэтажки эвакуированы. Дом отключен от газа. Установлено, что погиб хозяин квартиры на пятом этаже.

Предстоит провести осмотр здания, прежде чем людям разрешат вернуться в свои квартиры. В пострадавшем жилище взрывом были смещены две плиты, что отчетливо видно на фотографиях и видео с места происшествия. В основном люди разместились у родственников и знакомых.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в организованный временный пункт размещения обратилось три человека.





По факту случившегося начата процессуальная проверка. Губернатор Волгоградской области распорядился создать межведомственную рабочую группу для оказания помощи жильцам пострадавшей пятиэтажки.

Фото газеты «Искра»: Николай Куркин на церемонии награждения