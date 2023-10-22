Спорт

Экс-футболист «Ротора» отпраздновал победу с «Титаном» в МФЛ на «Волгоград Арене»

Спорт 22.10.2023 22:56
0
22.10.2023 22:56


В Волгограде сегодня, 22 октября, определился победитель, а также стали известны призеры четвертого сезона Медийной футбольной лиги. События, происходящие на «Волгоград Арене», оказались богатыми на эмоции, зрелищность, драматизм и романтику. 

Перед финалом матч за третье место прошёл между «Эгриси», чьим руководителем является известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин, и Fight Nigts, за который выступает экс-нападающий «Ротора», московского «Спартака», английского Тоттенхэма и сборной России Роман Павлюченко.

Сама игра получилась равной. В первом тайме зрители голов не увидели. При этом ни одна из команд не осталась без поддержки на трибунах. Но чуть активнее было слышно болельщиков «Эгриси», которые и открыли счет на 33-й минуте. Отличился Вадим Сменчугов с пенальти.

Вскоре Fight Nigts получили право на исполнение своего одиннадцатиметрового. К точке, конечно же, подошел Роман Павлюченко, за свою карьеру ни один десяток раз реализовывавший пенальти. Не подвел он и на этот раз. Соперники закончили основное время со счетом 1:1. Победитель определился в серии буллитальти. А вот здесь решающий промах уже совершил Павлюченко. «Эгриси» оказались удачливее в ключевой момент.

Они выиграли серию со счетом  4:3 и завоевали бронзовые медали на радость Василию Уткину, в этот момент сидевшему на скамейке и заплакавшему от счастья. Для его клуба - это пока что высшее достижение в Медийной лиге. В прошлом сезоне команда не вышла даже из группы.

Отметим, что после игры за третье место футболист «Эгриси» Игорь Струнин на стадионе сделал предложение руки и сердца своей девушке и услышал заветное - да. А новоиспеченные призеры всей командой разделили триумф вместе со своими поклонниками.

Затем в битве за трофей сошлись «Броук Бойз» и «Титан». Перед матчем на разогреве выступил  певец MACAN со своими композициями. Сопровождало его концерт яркое световое шоу, а зрители зажгли тысячи фонариков.

Билеты на финальные встречи стоили 80 рублей в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. И один из её участников, Геннадий Алексеевич Дубоносов нанес первый символический удар по мячу перед стартом поединка. Все собранные деньги от продажи билетов, по заверениям организаторов, пойдут на помощь ветеранам.

В стартовом составе «Титана» вышел Антон Пискунов, бывший футболист «Ротора». Любимец местной публики получил мощную поддержку от болельщиков, которые пришли, в том числе, в атрибутике волгоградского клуба. В первом тайме соперники обменивались опасными атаками, однако в основном оба клуба использовали осторожную тактику, что объяснимо важностью результата.

Зато все самые интересные события произошли во второй половине, которая ознаменовалась накалом страстей, перерастающих в стычки и перепалки, в том числе и с использованием нецензурной лексики. Сначала «Броук Бойз» забили важнейший гол со стандарта. Подачу замкнул головой Илья Давыдов. И уже в самой концовке лидеры побежали в стремительную атаку. Но футболист «Броуков» поспешил и нанес неопасный удар по воротам. У «Титана» оставалось совсем мало времени для того, чтобы сравнять. И уже на самых последних минутах розыгрыш углового оказался счастливым для них и фатальным для их соперников.

С дальней дистанции сравнял счет Никита Кашаев к неописуемому восторгу своей команды и многочисленных болельщиков, собравшихся на фанатской трибуне. А журналисты, блогеры и фотокорреспонденты, благодаря демократичным правилам, в такие моменты выбегали на поле, чтобы запечатлеть яркие эмоции непосредственных участников финала.

Как и встреча за третье место, «золотой» матч перешел в серию буллитальти, где хладнокровнее оказались игроки «Титана». Они выиграли серию 4:3 и стали обладателями чемпионского трофея четвертого сезона Медийной лиги. Для Антона Пискунова это уже второй подобный титул в карьере. 

Теперь «Титан» примет участие в зимнем турнире с соперниками из РПЛ, а «Броук Бойз» и «Эгриси» выступят на аналогичных соревнованиях в противостояниях с представителями ФНЛ.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: «ФК ЭГРИСИ» / t.me, «Дмитрий Егоров | Едим спорт | Президент Броуков» / t.me , «Некласико» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.10.2023 18:24
Спорт 22.10.2023 18:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 16:11
Спорт 22.10.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 10:05
Спорт 22.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 20:46
Спорт 21.10.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 07:56
Спорт 21.10.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2023 21:00
Спорт 19.10.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 20:44
Спорт 18.10.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 18:33
Спорт 18.10.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 14:39
Спорт 18.10.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 20:53
Спорт 17.10.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 07:59
Спорт 17.10.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 20:29
Спорт 16.10.2023 20:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 16:21
Спорт 16.10.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 11:45
Спорт 16.10.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2023 19:34
Спорт 15.10.2023 19:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:56
Экс-футболист «Ротора» отпраздновал победу с «Титаном» в МФЛ на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
22:35
«Летела на желтый»: в Волгограде на перекрестке столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
21:00
«Вырвали хвост»: в Волжском пытаются спасти изувеченного вальдшнепаСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 22-летним бойцомСмотреть фотографии
20:16
В поселке под Волгоградом водителю КАМАЗа оторвало рукуСмотреть фотографии
19:29
Экс-игрок волгоградского «Ротора» встретился с фанами в ЦПКиО и посадил деревоСмотреть фотографии
18:24
Шансы тают: волгоградский «Ротор» закончил матч с «Динамо» в Брянске со счетом 1:1Смотреть фотографии
18:01
«Становится редким гостем не только на столах, но и в реках»: биолог объяснил, почему в Волгограде редеют ракиСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде ищут пропавшего 18 июля мужчину с черным рюкзакомСмотреть фотографии
16:11
«Волшебный» мяч и полная демократия: на Волгоград Арене стартовал финал Медийной футбольной лигиСмотреть фотографии
15:43
Глава СКР Бастрыкин озаботился затопленным аварийным домом в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:50
На юге Волгограда под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчинуСмотреть фотографии
13:44
«Операции делают даже школьникам»: нейрохирург назвал причины больных спин у волгоградцевСмотреть фотографии
12:46
«Там все усеяно трупами»: десятки мертвых ворон обнаружили на улицах волгоградцыСмотреть фотографии
11:31
Ехал вслепую: стали известны подробности о водителе сгоревшей легковушки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
С ножом и в балаклаве. В Волгоградской области судят серийного грабителя-неудачникаСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде утром на перекрестке сгорела легковушка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Волгоградские ватерполисты с переменным успехом завершили тур СуперлигиСмотреть фотографии
08:51
«Я здесь с моими братцами»: оскорбивший волгоградских болельщиков Василий Уткин прилетел на финал МФЛСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области обещают резкое потепление и снегСмотреть фотографии
22:40
Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небеСмотреть фотографии
21:51
В Волжском из-за реконструкции ж/д станции изменится проход к поездамСмотреть фотографии
20:46
Волгоградка Виктория Дудакова одолела американку в смешанных единоборствах в ОАЭСмотреть фотографии
20:18
Два населенных пункта в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешенстваСмотреть фотографии
18:39
Под Волгоградом мужчина задохнулся от газов своего автоСмотреть фотографии
18:04
Росстат увидел позитив в демографической картине Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии теплаСмотреть фотографии
16:37
В Волгоград из ЛНР привезли на обследование 8-летнего ребенка с ДЦПСмотреть фотографии
16:10
Из Волгоградской области выдворят за границу 72 иностранцаСмотреть фотографии
15:36
«Приходило какое-то отупение»: волгоградки рассказали, как побороли жуткую зависимость от едыСмотреть фотографии
 
2006-2023 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: [email protected]
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 (937) 102-5-102