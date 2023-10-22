В Волгограде сегодня, 22 октября, определился победитель, а также стали известны призеры четвертого сезона Медийной футбольной лиги. События, происходящие на «Волгоград Арене», оказались богатыми на эмоции, зрелищность, драматизм и романтику.

Перед финалом матч за третье место прошёл между «Эгриси», чьим руководителем является известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин, и Fight Nigts, за который выступает экс-нападающий «Ротора», московского «Спартака», английского Тоттенхэма и сборной России Роман Павлюченко.

Сама игра получилась равной. В первом тайме зрители голов не увидели. При этом ни одна из команд не осталась без поддержки на трибунах. Но чуть активнее было слышно болельщиков «Эгриси», которые и открыли счет на 33-й минуте. Отличился Вадим Сменчугов с пенальти.

Вскоре Fight Nigts получили право на исполнение своего одиннадцатиметрового. К точке, конечно же, подошел Роман Павлюченко, за свою карьеру ни один десяток раз реализовывавший пенальти. Не подвел он и на этот раз. Соперники закончили основное время со счетом 1:1. Победитель определился в серии буллитальти. А вот здесь решающий промах уже совершил Павлюченко. «Эгриси» оказались удачливее в ключевой момент.

Они выиграли серию со счетом 4:3 и завоевали бронзовые медали на радость Василию Уткину, в этот момент сидевшему на скамейке и заплакавшему от счастья. Для его клуба - это пока что высшее достижение в Медийной лиге. В прошлом сезоне команда не вышла даже из группы.

Отметим, что после игры за третье место футболист «Эгриси» Игорь Струнин на стадионе сделал предложение руки и сердца своей девушке и услышал заветное - да. А новоиспеченные призеры всей командой разделили триумф вместе со своими поклонниками.

Затем в битве за трофей сошлись «Броук Бойз» и «Титан». Перед матчем на разогреве выступил певец MACAN со своими композициями. Сопровождало его концерт яркое световое шоу, а зрители зажгли тысячи фонариков.

Билеты на финальные встречи стоили 80 рублей в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. И один из её участников, Геннадий Алексеевич Дубоносов нанес первый символический удар по мячу перед стартом поединка. Все собранные деньги от продажи билетов, по заверениям организаторов, пойдут на помощь ветеранам.

В стартовом составе «Титана» вышел Антон Пискунов, бывший футболист «Ротора». Любимец местной публики получил мощную поддержку от болельщиков, которые пришли, в том числе, в атрибутике волгоградского клуба. В первом тайме соперники обменивались опасными атаками, однако в основном оба клуба использовали осторожную тактику, что объяснимо важностью результата.

Зато все самые интересные события произошли во второй половине, которая ознаменовалась накалом страстей, перерастающих в стычки и перепалки, в том числе и с использованием нецензурной лексики. Сначала «Броук Бойз» забили важнейший гол со стандарта. Подачу замкнул головой Илья Давыдов. И уже в самой концовке лидеры побежали в стремительную атаку. Но футболист «Броуков» поспешил и нанес неопасный удар по воротам. У «Титана» оставалось совсем мало времени для того, чтобы сравнять. И уже на самых последних минутах розыгрыш углового оказался счастливым для них и фатальным для их соперников.

С дальней дистанции сравнял счет Никита Кашаев к неописуемому восторгу своей команды и многочисленных болельщиков, собравшихся на фанатской трибуне. А журналисты, блогеры и фотокорреспонденты, благодаря демократичным правилам, в такие моменты выбегали на поле, чтобы запечатлеть яркие эмоции непосредственных участников финала.

Как и встреча за третье место, «золотой» матч перешел в серию буллитальти, где хладнокровнее оказались игроки «Титана». Они выиграли серию 4:3 и стали обладателями чемпионского трофея четвертого сезона Медийной лиги. Для Антона Пискунова это уже второй подобный титул в карьере.

Теперь «Титан» примет участие в зимнем турнире с соперниками из РПЛ, а «Броук Бойз» и «Эгриси» выступят на аналогичных соревнованиях в противостояниях с представителями ФНЛ.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: «ФК ЭГРИСИ» / t.me, «Дмитрий Егоров | Едим спорт | Президент Броуков» / t.me , «Некласико» / t.me