Улицу в Волгограде назовут в честь Героя России Алексея Нагина

В Волгограде увековечат имя погибшего в зоне специальной военной операции Героя России, командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина.

- В память о Герое Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республик (посмертно) Алексее Нагине предлагается назвать одну из новых улиц Волгограда, - сообщили V102.RU в городской думе.

Городская комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций на своем заседании рассмотрела соответствующее ходатайство и вынесла положительное решение.

В каком районе появится улица имени Алексея Нагина, не уточняется.





На заседании комиссии было принято решение об увековечивании памяти еще нескольких земляков и выдающихся граждан. Так, в память о Герое России, капитане Вооруженных Сил РФ Иване Реховском и лейтенанте ВС РФ Алексее Калачеве установят мемориальные доски на здании средней школы № 16 Краснооктябрьского района.

Мемориальные доски в память о гвардии капитане Дмитрии Гончарове и младшем сержанте Евгении Орлове появятся на здании их родной школы № 95 Краснооктябрьского района. В память о гвардии рядовом Валерии Серикове появится мемориальная доска на здании школы № 75 Красноармейского района.

Одобрили члены комиссии и вопрос об установлении памятной доски Герою Советского Союза, летчику-истребителю Ивану Базарову – она появится на улице, носящей его имя. Еще одно поддержанное комиссией ходатайство - об установлении мемориальной доски на здании школы № 106 Советского района в память о героически погибшем в Афганистане воине-интернационалисте, командире БМП младшем сержанте Юрии Пучкове.

Еще одна мемориальная доска будет установлена на фасаде дома №39 по ул. Чуйкова, в честь Почетного гражданина города-героя Волгограда, инициатора патриотического движения по восстановлению Сталинграда Александры Максимовны Черкасовой.

Фото: Волгоградской городской думы