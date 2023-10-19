Экономика

В Волгоградской области стали «золотыми» яйца и помидоры с огурцами

Экономика 19.10.2023 11:13
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19.10.2023 11:13


За минувшую неделю в Волгоградской области выросли цены на некоторые овощи, а также яйца, куры и бананы. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Волгоградстат по результатам еженедельного мониторинга цен.

Больше всего поднялись в цене свежие помидоры. Рост составил за неделю 12,2% - до 110 руб. за кг. Огурцы свежие подорожали на 6,36% - до 80,64 руб. за кг.

Куриные яйца продолжают дорожать уже не первую неделю. За последние семь дней десяток яиц поднялся в стоимости на 4,25% - до 79,13 руб. Куры охлажденные и мороженные продают за 208,1 руб. за кг. -  рост цены за неделю составил 1,34%.

Бананы в Волгоградской области подросли в цене на 0,05% - до 124,33 руб. за кг.

Подешевели в регионе следующая плодовоовощная продукция: картофель – на 8,2%, яблоки – на 4,2%, на капусту белокочанную – на 3,1%, лук репчатый – на 1,4% и морковь – на 0,6%.

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