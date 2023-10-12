Молочные продукты и яйца подорожали в Волгоградской области

В Волгоградской области отмечен рост стоимости некоторых продуктов питания за прошедшую неделю. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, в частности, молоко пастеризованное цельное жирностью в 2,5-3,2% подорожало на 2,5% - до 81,27 рубля. Сметана стала стоить на 2,39% больше – теперь килограмм этого молочного продукта продается в среднем за 265 рублей.



Десяток яиц стал дороже на 3,68% (почти 76 рублей), соль выросла в цене на 2,53% - до 13,27 рублей за кг.



Подорожала на 2,18% гречка – теперь средняя цена крупы за килограмм составляет 63,47 рубля.



Что касается овощей и фруктов, то некоторые подешевели, а другие, наоборот, подорожали. Например, картофель стал стоить меньше примерно на 3% - (26,36 рублей за кг), морковь подешевела на 2,5% (32 рубля). В свою очередь подорожали почти на 4% лук (24,12 рубля за кг), помидоры – на 7,6% (98,28 рубля за кг).

Продолжился рост цен на бананы. Подорожание зафиксировано на уровне 2,23%. Теперь средняя цена килограмма этих фруктов составляет 124,22 рубля.

