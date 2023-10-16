Общество

Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камеры

Общество 16.10.2023 10:13
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16.10.2023 10:13


В Волгограде продолжаются поиски пропавшей 14 октября Евгении Тростинской. Как сообщает V102.RU, 24-летняя девушка попала на камеры уличного наблюдения, а накануне ее заметили в одной из маршруток. 

— Поступило свидетельство нам на горячую линию, что ее видели 14 октября. Девушка попала на камеры видеонаблюдения в Ворошиловском районе Волгограда, — рассказали журналистам информагентства в поисково-спасательном отряде «Оберег». 

В свою очередь родственница пропавшей рассказала, что ее сестру видели накануне в Волжском. 

— Вчера в Волжском парке, а также в маршрутке № 260 и «Леруа Мерлен». Последняя информация поступила в шесть вечера. Также вчера после восьми девушка видела ее в одноразовых тапочках в сторону «Белого аиста» уже в Волгограде. Информация еще проверяется, у полиции пока нет ничего, — уточнила сестра исчезнувшей София. 

По словам Софии, ее сестра пропадала последний раз в 2018 году. 

— Один раз было такое. Она просто заблудилась. В этот раз поссорились с моей дочерью из-за пустяка. Выбежала из квартиры и после потерялась. В пространстве плохо ориентируется, за помощью может не обращаться. Сама по себе Женя замкнутая и  необщительная, — добавила сестра. 

Известно, что Евгения исчезла в Советском районе Волгограда. Волгоградка ушла из дома босиком. 

Приметы пропавшей: 

рост 174 сантиметров  

худощавое телосложение

карие глаза

темно-каштановые волосы

В день исчезновения была одета в темно-серую толстовку с пятнистым принтом и джинсы темно-синего цвета. Среди особых примет — небольшая косолапость. Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить по телефону горячей линии 8-800-505-10-65. 

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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