Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камеры

В Волгограде продолжаются поиски пропавшей 14 октября Евгении Тростинской. Как сообщает V102.RU, 24-летняя девушка попала на камеры уличного наблюдения, а накануне ее заметили в одной из маршруток.

— Поступило свидетельство нам на горячую линию, что ее видели 14 октября. Девушка попала на камеры видеонаблюдения в Ворошиловском районе Волгограда, — рассказали журналистам информагентства в поисково-спасательном отряде «Оберег».

В свою очередь родственница пропавшей рассказала, что ее сестру видели накануне в Волжском.

— Вчера в Волжском парке, а также в маршрутке № 260 и «Леруа Мерлен». Последняя информация поступила в шесть вечера. Также вчера после восьми девушка видела ее в одноразовых тапочках в сторону «Белого аиста» уже в Волгограде. Информация еще проверяется, у полиции пока нет ничего, — уточнила сестра исчезнувшей София.

По словам Софии, ее сестра пропадала последний раз в 2018 году.

— Один раз было такое. Она просто заблудилась. В этот раз поссорились с моей дочерью из-за пустяка. Выбежала из квартиры и после потерялась. В пространстве плохо ориентируется, за помощью может не обращаться. Сама по себе Женя замкнутая и необщительная, — добавила сестра.

Известно, что Евгения исчезла в Советском районе Волгограда. Волгоградка ушла из дома босиком.

Приметы пропавшей:

рост 174 сантиметров

худощавое телосложение

карие глаза

темно-каштановые волосы

В день исчезновения была одета в темно-серую толстовку с пятнистым принтом и джинсы темно-синего цвета. Среди особых примет — небольшая косолапость. Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить по телефону горячей линии 8-800-505-10-65.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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