Общество

В Волгограде ждут заявлений от кандидатов на пост главы фонда капремонта

Общество 15.10.2023 18:17
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15.10.2023 18:17


Комитет ЖКХ Волгоградской области объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области», передает V102.RU.

Заявления от кандидатов принимают до 7 ноября. Рассматриваются претенденты с высшим образованием, с опытом работы в сфере строительства, ЖКХ и на руководящей должности. Также необходимо обладать определенными профессиональными знаниями и навыками. Первый этап конкурса пройдет 17 ноября, а третий, завершающий этап, -17 декабря текущего года.

Напомним, что в этом году в конце сентября в Волгоградской области незаметно сменилось руководство фонда капремонта. На официальном сайте организации появилась информация о том, что теперь гендиректором является Елена Захарова.

Напомним, что в Волгоградской области руководитель на должность гендиректора фонда капремонта избирается по конкурсу, но на тот момент конкурс еще не был объявлен.

Прежний руководитель фонда капремонта Дмитрий Баранов перешел на работу в комитет ЖКХ Волгоградской области. В настоящее время он временно исполняет полномочия руководителя комитета ЖКХ региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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