Общество

В Волгоградской области тихо сменили главу фонда капремонта

Общество 25.09.2023 12:39
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25.09.2023 12:39


В УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» незаметно сменилось руководство. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом свидетельствует официальный сайт организации, где указано, что теперь генеральным директором фонда капремонта является Елена Захарова.

Напомним, что ранее региональный фонд капремонта возглавлял Дмитрий Баранов, который в августе 2022 года прибыл в Волгоград из Перми. Осенью он стал победителем конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области».

Как указано в системе СПАРК, Баранов проработал на посту главы фонда капремонта ровно год – с 12 сентября 2022 года по 12 сентября 2023-го. Уже с 13 сентября на этой должности Баранова сменила Елена Захарова. По данным справочно-информационной системы, ранее Елена Захарова несколько лет была совладельцем ОАО «Бобровконсервы» в Воронежской области, но эта организация была ликвидирована в июле 2007 года вследствие банкротства.

В администрации Волгоградской области сообщили, что Дмитрий Баранов покинул должность руководителя фонда капремонта в связи с переходом на другое место работы. В настоящее время он трудится на посту заместителя руководителя комитета ЖКХ Волгоградской области.

Отметим, что с момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в шестой раз. По сведениям ИА «Высота 102», Елена Захарова возглавила фонд временно – в Волгоградской области руководитель на эту должность избирается по конкурсу, но пока он не объявлялся. Не исключается, что в последующем Захарова может занять одну из вакантных должностей в комитете ЖКХ региона. 

В руководстве регионального фонда капремонта также поменялся и первый заместитель генерального директора. Вместо Дениса Куролесова, который в 2022 году исполнял обязанности директора до прихода нового руководителя, теперь первым заместителем стал Василий Каменских. Денис Куролесов в руководстве фонда больше не значится. 

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