Нефтебазу обязали выплатить 9 млн рублей за отравленную почву под Волгоградом

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Михайловское» более 9 миллионов рублей ущерба от загрязнения почвы в результате утечки топлива. Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, решение суда первой инстанции признано в апелляции законным и обоснованным. Оно вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в суд на ООО «Михайловское» подало межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Было установлено, что нефтебазой допущен факт загрязнения почвы в результате розлива нефтепродуктов на земельном участке, расположенном в границах хутора Успенка Нехаевского района.

Общая площадь загрязнения оставила 732 кв.м. По результатам лабораторных исследований специалисты установили наличие превышений загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты и фенолы летучие.

Был рассчитан ущерб и предъявлен для добровольной оплаты в установленный законом срок, но ООО «Михайловское» оплату не произвело. Тогда специалисты Росприроднадзора обратились в суд, который удовлетворил требования межрегионального управления.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»