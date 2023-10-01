Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской области

В Волгоградской области больше 20 дней разыскивают жителя Суровикинского района. Как сообщает V102.RU, 39-летний мужчина пропал из хутора Добринка.
— Пропал Александр Викторович Самохин. С 8 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
худощавое телосложение
волосы темно-русые
глаза серо-голубые
К сожалению, волонтеры не располагают информацией, во что именно был одет мужчина в день исчезновения. Если вы располагаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором по номеру 8 906 16 79 444.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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