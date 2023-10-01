Общество

Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской области

Общество 01.10.2023 19:48
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01.10.2023 19:48


В Волгоградской области больше 20 дней разыскивают жителя Суровикинского района. Как сообщает V102.RU, 39-летний мужчина пропал из хутора Добринка. 

— Пропал Александр Викторович Самохин. С 8 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». 

Приметы пропавшего:  

рост 180 сантиметров 

худощавое телосложение 

волосы темно-русые 

глаза серо-голубые

К сожалению, волонтеры не располагают информацией, во что именно был одет мужчина в день исчезновения. Если вы располагаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором по номеру 8 906 16 79 444.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me  

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