В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государства

В пресс-центре стадиона «Волгоград Арена» сегодня, 6 октября наградили победителей юбилейной 20-й спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи. Как сообщает V102.RU, регион принимает спортивные состязания уже в четвертый раз — в этом году они приурочены к 80-летию Сталинградской Победы.

В городе-герое съехались 250 спортсменов-участников из России и Беларуси в возрасте от 17 лет до 21 года. Честь российского флага отстаивали юноши и девушки из семи субъектов РФ — студенты Волгоградской, Ростовской, Тюменской, Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Донецкой Народной республики.





Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев взял слово первым и поблагодарил губернатора Андрея Бочарова и его команду за помощь в организации и проведении столь масштабного спортивного события.

— Знаково, что юбилейная спартакиада посвящена 80-летнему юбилею Сталинградской Победы — мы с особым чувством приехали на героическую землю Сталинграда-Волгограда. Сегодня разговаривали с историками и экспертами, и каждый, узнав, что мы будем встречаться с вами — участниками соревнований, в той или иной форме выразил просьбу, идущую от сердца и от души: помнить о своей истории и помнить о том, что удалось старшему поколению; в условиях беспрецедентного давления на Россию и Беларусь быть сильными, смелыми, четко понимать, где правда, а где ложь, где настоящее, а где сиюсекундное и проходящее, — заявил Мезенцев.





Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вспомнил историю и дал наставление молодому поколению.

— Люди, которые отдали свою жизнь в Великой войне, которые одержали Великую Победу, делали это ради будущего, ради ваших отцов и матерей, ради вас, чтобы вы имели возможность сегодня жить, учиться, заниматься спортом, — обратился к участникам соревнований министр. — Здоровые и образованные, преданные и знающие свою историю молодые люди обеспечивают успешное развитие своей страны. Мы все — дети одной большой земли, звенья одной большой цепи поколений. От того, насколько бережно мы передадим память другим поколениям, зависит и будущее наших стран, будущее Союзного государства. И в этом сегодня наша задача, наш долг.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ответном слове поблагодарил министерства спорта двух стран, руководство Союзного государства за решение провести Спартакиаду на героической сталинградской земле, где 80 лет назад решалась судьба мира и судьба человечества.

— Мы постарались, чтобы спартакиада прошла на самом высоком уровне. Чтобы учащиеся могли не только проявить свое мастерство, но и познакомиться ближе с нашей общей историей. Не сомневаюсь, что вы нашли здесь новых друзей, товарищей, с кем будете общаться на протяжении, возможно, всей вашей жизни — это и есть основа нашей общей истории, — отметил губернатор. — У нас прекрасная молодежь — достойные потомки Поколения Победителей. И молодежь показывает нам пример, как надо дружить, побеждать и верить в нашу Родину. Желаю всем терпения, выдержки, здоровья и побед во всем.





В этом году в соревновательную программу были включены волейбол и футбол. Студенты-спортсмены боролись за три комплекта наград. Лидерами среди женских волейбольных команд стали представительницы Поволжского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма из Казани. У мужчин лидерство за Белорусским госуниверситетом физической культуры. Футбольные баталии показали, что лучшими снова стали гости из Минска — награды высшей пробы принимали студенты Белорусского государственного педагогического университета.





По окончании официальной части студенты смогли в неформальной обстановке задать волнующие их вопросы участникам делегации.





Напомним, что Спартакиада включает в себя четыре этапа. Следующий запланирован в Волгограде с 11 по 14 октября. На этот раз соревноваться будут мальчишки и девчонки, представляющие сельские школы. Третий и четвертый этапы пройдут в Беларуси. В ноябре спортсменов примет Новополоцк, а в начале декабря — Минск.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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