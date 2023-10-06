Экономика

Суд поддержал отказ мэрии Волгограда в организации крошечного рынка

Экономика 06.10.2023 21:18
0
06.10.2023 21:18


Судебная инстанция признала законным отказ администрации Волгограда ООО внешнеторговый дом «Help» в организации розничного рынка в Кировском районе. Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, эта организация в декабре 2022 года обратилась в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на право организации сроком на 5 лет розничного рынка на ул. Федотова, 2а. 

Администрации Волгограда отказала в выдаче разрешения, так как заявка не соответствовала требованиям федерального законодательства о розничных рынках. Отказ был обжалован в судебном порядке.

В июле 2023 года арбитражный суд Волгоградской области отказал обществу в удовлетворении требований о признания оспариваемого постановления незаконным. Как выяснилось, компания заявила об организации розничного рынка на площади в 95,8 кв.м., тогда как по законодательству площадь должна составлять не менее 600 кв.м. В апелляционной инстанции также согласились с вынесенным по делу решением.

Судебный акт вступил в законную силу.

Согласно открытым данным, на ул. Федотова, 2а в Кировском районе располагает торговый комплекс «Авангард».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.10.2023 15:50
Экономика 06.10.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2023 15:02
Экономика 06.10.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 16:08
Экономика 05.10.2023 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 15:01
Экономика 05.10.2023 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 14:19
Экономика 05.10.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 12:54
Экономика 05.10.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2023 08:31
Экономика 05.10.2023 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.10.2023 18:48
Экономика 04.10.2023 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2023 15:45
Экономика 04.10.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2023 10:35
Экономика 04.10.2023 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2023 16:30
Экономика 03.10.2023 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2023 15:47
Экономика 03.10.2023 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2023 12:19
Экономика 03.10.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.10.2023 18:13
Экономика 02.10.2023 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.10.2023 14:31
Экономика 02.10.2023 14:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
Суд поддержал отказ мэрии Волгограда в организации крошечного рынкаСмотреть фотографии
20:52
Имена двух участников СВО увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Молния оставила без интернета жителей Волжского Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:20
В Госдуме РФ предлагают запретить мигрантам работать в больницах, школах и таксиСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государстваСмотреть фотографии
19:47
На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:33
Увезли на такси. Под Волгоградом двое иностранцев изнасиловали 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
19:17
Главный криминалист МВД России Казьмин посетил ВолгоградСмотреть фотографии
18:42
Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра КораблеваСмотреть фотографии
18:12
«Пацана пронесло прям»: в центре Волгограда КАМАЗ едва не раздавил пешеходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Руководство завода получило условные сроки за кражу у «Роскосмоса» 9,3 млн рублейСмотреть фотографии
17:08
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октябряСмотреть фотографии
17:04
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на ВолгоградСмотреть фотографии
16:45
Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом ожидающего полицию участника ДТП сбила легковушкаСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде хотят видеть почетными гражданами региона фронтовика и дитя СталинградаСмотреть фотографии
15:50
«Красный Октябрь» познакомил студентов с их будущей профессиейСмотреть фотографии
15:04
Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в КамышинеСмотреть фотографии
15:02
Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллионаСмотреть фотографии
14:33
Жители Вишневой балки бьют тревогу из-за пересыхающего пруда. Застройщик обещает заполнить его и облагородитьСмотреть фотографии
14:25
Андрей Бочаров провел встречу с Олегом Матыциным и Дмитрием МезенцевымСмотреть фотографии
14:23
Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
«Появился след»: добровольцев просят помочь в поисках пропавшего в мае волгоградцаСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавшихСмотреть фотографии
13:07
Волгоградские старшеклассники вновь погрузились в профессиональный мир соцпитанияСмотреть фотографии
12:07
Амброзия захватила 0,15% территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
Министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
11:40
Без обмана: эксперты ОМС объяснили, как не платить за бесплатную медпомощьСмотреть фотографии
11:24
Деловую волгоградку могут посадить на 15 лет за взятку в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде легковушку разорвало после лобового ДТП с фуройСмотреть фотографии
 