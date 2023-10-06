Суд поддержал отказ мэрии Волгограда в организации крошечного рынка

Судебная инстанция признала законным отказ администрации Волгограда ООО внешнеторговый дом «Help» в организации розничного рынка в Кировском районе. Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, эта организация в декабре 2022 года обратилась в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на право организации сроком на 5 лет розничного рынка на ул. Федотова, 2а.

Администрации Волгограда отказала в выдаче разрешения, так как заявка не соответствовала требованиям федерального законодательства о розничных рынках. Отказ был обжалован в судебном порядке.

В июле 2023 года арбитражный суд Волгоградской области отказал обществу в удовлетворении требований о признания оспариваемого постановления незаконным. Как выяснилось, компания заявила об организации розничного рынка на площади в 95,8 кв.м., тогда как по законодательству площадь должна составлять не менее 600 кв.м. В апелляционной инстанции также согласились с вынесенным по делу решением.

Судебный акт вступил в законную силу.

Согласно открытым данным, на ул. Федотова, 2а в Кировском районе располагает торговый комплекс «Авангард».

Фото из архива ИА «Высота 102»