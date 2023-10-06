Расследования

В Москве осудили экстремиста-педофила из Волгоградской области

Расследования 06.10.2023 09:10
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06.10.2023 09:10


Тверской районный суд Москвы осудил 34-летнего жителя Волгоградской области за призывы к экстремизму в Сети и рассылку интимных фото малолетнему ребенку, сообщает V102.RU.

— Подшибякин А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо сети Интернет) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — пояснили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Суд назначил Подшибякину А.А. наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что злоумышленника задержали в 2022 году сотрудники регионального УФСБ России в ходе проведения ОРМ. Волгоградец оказался причастен к распространению в Сети экстремистских призывов, в частности применять насилие в отношении представителей органов власти.

Призывы подсудимый публиковал в своем аккаунте «ВКонтакте». Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Подшибякина уголовное дело. Исследовав переписку фигуранта в соцсети, следствие пришло к выводу, что Подшибякин отправлял личные фотографии интимного характера подростку, не достигшему 14 лет.

По материалам уголовного дела СО УФСБ, переданным в СУ СКР по Волгоградской области, расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 135 УК РФ. Материалы уголовного дела были переданы в СУ по ЦАО города Москвы ГСУ СК РФ по Москве (по месту совершения противоправной деятельности).

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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