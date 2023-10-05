В Волгоградской области готовят специалистов по управлению БПЛА

Волгоградский технический колледж в Городищенском районе Волгоградской области стал площадкой для подготовки специалистов по эксплуатации и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно в ходе сегодняшнего совещания с участием губернатора на площадке учебного заведения.

Так, в частности, сообщается что Волгоградский техколледж – единственная образовательная организация региона, где ведется такая деятельность. Учреждение располагает собственным парком аппаратов различных типов и полигоном.

Уточняется, что в ходе своего визита в колледж Андрей Бочаров пообщался с молодежью и преподавателями, а также осмотрел современный технопарк и учебный военный лагерь.

Напомним, ранее в Волгоградской области о готовности приступить к обучению операторов БПЛА сообщали и в других учебных учреждениях.