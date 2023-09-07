В Волжском готовы взяться за обучение операторов БПЛА

В Волжском политехническом техникуме намерены проработать вопрос о подготовке операторов БПЛА. Как сообщили V102.RU в пресс-службе администрации городского округа Волгоградской области, об этом заявил директор образовательного учреждения Сергей Саяпин на встрече главы администрации города Игоря Воронина с руководителями вузов и ссузов города.

С соответствующим предложением к руководителю техникума обратился глава Волжского. Сергей Саяпин пояснил, что для подготовки таких специалистов необходима заявка от предприятий и организаций, заинтересованных в представителях такой профессии.