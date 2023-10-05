Происшествия

Мэрию и думу Волжского эвакуировали из-за угрозы взрыва

Происшествия 05.10.2023 13:57
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05.10.2023 13:57


В Волжском Волгоградской области чиновников городской администрации и думы попросили на выход из-за угрозы минирования здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, к мэрии подъехали кареты скорой помощи, пожарные и полицейские машины.
По данным информагентства, на электронную почту администрации пришло письмо, в котором сообщалось о якобы минировании здания. Сотрудники экстренных служб проверили кабинеты со служебными собаками, однако никаких взрывчатых веществ, по информации источника V102.RU, не было обнаружено. Сотрудники администрации и городской думы уже вернулись к работе.  
Напомним, здание мэрии по проспекту Ленина, 21 «минируют» уже не первый раз. 
 

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