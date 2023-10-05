Волгоградцам предлагают подработку от 15 до 70 тысяч рублей

Почти половина работающих волгоградцев (48%) признались, что хотели бы найти подработку к основной работе. Еще треть работающих волгоградцев (34%) ответили, что подработка им точно не нужна. А 7% опрошенных, как выяснилось, уже подрабатывают. C результатами очередного исследования среди работающих волгоградцев познакомили V102.RU в компании hh.ru.
При этом сейчас в Волгоградской области было открыто более 2 тысяч вакансий «с подработкой». Больше всего предложений для продавцов, курьеров, сотрудников call-центров и служб поддержки пользователей, менеджеров по продажам и работе с клиентами и работников транспортно-логистической сферы.
Сколько же готовы платить волгоградцам на второй работе?
Продавец-помощник в ТЦ Ворошиловский, Волгоград, от 15 000 до 30 000 ₽ на руки, возможно совмещение с учебой.
Продавец, подработка, Даниловка, от 24 000 до 33 333 ₽ до вычета налогов.
Координатор-валидатор (проверка анкет), Волгоград, от 15 000 до 30 000 ₽ до вычета налогов.
Маршрутный мерчендайзер, Волгоград, от 15 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/87466624
Педагог раннего развития, Волгоград, от 30 000 ₽.
Оператор пункта выдачи заказов и оператор по работе на сайте, Волгоград, от 25 000 до 40 000 ₽ на руки. Монтажник малых рекламных конструкций, Волгоград, от 35 000 до 70 000 ₽ на руки.
Уборщица, Волжский, 20 000 ₽ на руки.
Продавец-кассир (возможен неполный рабочий день), Камышин, от 23 200 до 29 700 ₽ до вычета налогов.