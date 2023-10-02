В Волгограде забуксовал снос заброшенного Дома молодежи

В Волгограде забуксовал снос бывшего Дома молодежи, расположенного в Центральном районе. Журналисты V102.RU узнали причину временной приостановки демонтажа и примерные сроки окончания работ.





— В ближайший месяц все снесем. Сейчас стоит вопрос в технике. Ждем необходимые иностранные запчасти. Поставка задерживается, поэтому немного двигаются сроки демонтажа. На объекте будут работать четыре экскаватора-разрушителя, — рассказал информагентству генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.





Судя по фотографиям, здание все же потихоньку теряет свое прежнее очертание. Тут и там видны фрагменты некогда целых стен, а вокруг растет гора битого кирпича. К слову, в апреле подрядчик разрушил до основания двухэтажную пристройку, в которой находился ресторан, а потом и первый в городе ночной клуб «Корона».





По словам Алексея Цуканова, на месте снесенных зданий он бы с удовольствием возвел небоскреб, но реальность ограничена строительными нормами.





Тем не менее, в планах у компании строительство современного жилого комплекса класса «комфорт плюс».





Будет объявлен конкурс, на котором свои идеи представят архитекторы из разных городов России. Однако, как уточняет Цуканов, окончательного победителя выберут эксперты отрасли и общественность.





Напомним, что первоначально сроки полного демонтажа бывшего гостиничного комплекса обозначались как середина лета. На объекте должен был появиться экскаватор-разрушитель с гидравлическими ножницами.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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