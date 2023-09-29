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Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в Сети

Телеком 29.09.2023 10:05
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29.09.2023 10:05


Цифровой мир вытесняет реальный и с этим тяжело спорить. Все, что раньше казалось невозможным, сегодня буквально сходит со страниц фантастических книг, демонстрируя, каким может быть наше общее будущее. «Чекин», «аватар», «айпи» — если раньше эти слова казались верхом загадочности, то сегодня они стали чем-то обыденным.  
Интернет дал возможность быть любым, оставаясь незаметным. Ну разве раньше мы могли подумать, что кому нужны чьи-то личные фото, контакты, предпочтения в музыке или еде? Однако часто этим пользуются различные злоумышленники, для которых виртуальная сеть — непаханое поле, на котором можно зарабатывать вполне реальные деньги. 
Как утверждает директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Солар» (входит в ГК «Ростелеком») Олег Седов, даже у последнего бомжа, который заряжает телефон в торговом центре, есть что воровать. 
Главный редактор, со-директор образовательных программ в школе управления «Сколково» выступил перед волгоградскими учителями информатики и директорами школ с лекцией по кибербезопасности. Особое внимание эксперт уделил подрастающему поколению, их поведению и психологии в Сети. 
— В Волгограде я выступаю в первый раз, но местное отделение «Ростелекома» организуют подобные встречи на постоянной основе. Рассчитываю, что все, кто сюда пришел, станут в дальнейшем теми самыми проводниками, которые смогут донести полученные знания до детей. Основная цель — научиться разным поколениям не через конфликт, а через диалог общаться между собой, в том числе и в интернете. На самом деле я приехал сюда не чтобы поумничать, а наоборот — послушать и обменяться мнениями через понятные всем нам истории, — отметил эксперт. — Я вижу, что люди начинают задумываться о том, чем раньше пренебрегали. Поверьте, для специалиста по кибербезопасности бывает очень сложно объяснить, в чем риски потери персональных данных, почему их нужно защищать и беречь. Пока мы это не прочувствуем на себе, не начнем относиться к своим и чужим данным бережно, мы не поймем важность этих вещей. Основной враг — это наша беспечность. 
Выступление столичного спикера не было похоже на лекцию в привычном смысле этого слова. Аудиторию ждали многочисленные примеры из жизни, вся информация преподносилась в простой и доступной форме. Приветствовался прямой диалог и нестандартные вопросы. 
Олег Седов рассказал об отличиях поколений «цифровых» и «оцифрованных», семи шагах к киберпанку, уловках виртуальных мошенников, кибербуллинге, цифровых бедняках, и почему выставлять свои личные данные напоказ не есть комильфо. 
— Никакой стопроцентной анонимности в интернете не существует. У любого гаджета, который подключен к Сети, есть свой IP-адрес. Можно маскироваться, использовать сервисы VPN, динамический IP. Все это лишь немного отдалит закономерный финал, — уверен специалист. 
Видимо, ожидавшие поначалу столичного пафоса волгоградские учителя, вскоре расслабились и поняли, что перед ними действительно человек, который может и желает разговаривать на равных. Вопросы посыпались один за другим. 
Своими впечатлениями от лекции поделился системный администратор гимназии № 3 Центрального района Волгограда Антон Агапов. 
— Я лишний раз убедился, что проблема безопасности в cети, особенно для подростков не является чем-то преувеличенным. Самое сложное — донести это не только до детей, но и взрослых, причем не всегда это представители так называемого старшего поколения. Бывает и такое, что совсем молодые учителя забывают выходить из рабочих аккаунтов, либо оставляют открытой почту, — рассказывает Антон. 
Учитель информатики Городищенской школы № 1 Наталья Тихонова призналась, что после лекции узнала еще больше способов защиты информации в интернете.   
— На мой взгляд, строгий цифровой контроль, назовем это так, необходим подросткам вплоть до седьмого класса. Затем у школьников начинается переходный период, в котором тоже необходимо за ними присматривать, но тут уже больше вопросов к взрослым. Бывает так, что я проверяю странички в соцсетях своих учеников и вижу, что они закрыты, доступа к личной информации нет. Но, заходя, на страницы некоторых родителей, наблюдаю совсем противоположную картину — почти вся личная информация выставлена напоказ, бери — не хочу, вплоть до домашних адресов. Вот это действительно большая проблема, — уверена педагог. 
Олег Седов в заключении еще раз напомнил, что информация сегодня — новая нефть. 
— Вокруг тотальная цифровизация.  Многие это поняли еще в эпоху ковида. Мы стали зависимы от «цифры». Будущее наступает неожиданно, не спросив, готовы мы или нет. Мы теряем право на тайну и собственность, можем легко стать жертвой преступников, сами того не подозревая. Поэтому мы должны меняться в соответствии с запросом времени или нам суждено исчезнуть, — резюмировал эксперт. 

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