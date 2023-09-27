Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ





Государственная дума 27 сентября вернулась к обсуждению цен на ГСМ. Как сообщили в пресс-службе, по поручению председателя ГД Вячеслава Володина в парламенте сегодня планируют заслушать заместителя Министра энергетики РФ Павла Сорокина о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы. При этом уточняется, что доклад замминистра прозвучит за закрытыми дверями.

– Государственная дума держит ситуацию с ценами на ГСМ на контроле. По поручению председателя ГД принято решение заслушать сегодня на закрытой части пленарного заседания заместителя Министра энергетики РФ Павла Сорокина, – говорится в официальном сообщении на сайте ГД.

Здесь также напоминают, что ранее тема с высокими ценами на ГСМ была поднята депутатами Государственной думы в ходе «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Тогда же по инициативе Вячеслава Володина было принято решение в постоянном режиме вести мониторинг ситуации с ценами с ежедневным докладом на пленарных заседаниях.